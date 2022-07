Low Island kündigen neues Album LIFE IN MINIATURE an

Das Elektro-Pop-Quartett Low Island aus Oxford hat das Release-Datum für sein zweites Album LIFE IN MINIATURE angekündigt: Das Album wird am 04. November 2022 erscheinen. Am 7. Juli 2022 wurde bereits die erste Single „Can’t Forget“ samt Musikvideo veröffentlicht.

LIFE IN MINIATURE ist eine Reise durch das Leben

Low Island selbst definieren ihr neues Werk als eine Art Fotoalbum – „eine Reise durch drei Jahre beschleunigten Wandels, die sich wie ein ganzes Leben anfühlten“. Das Album verspricht eine aufregende Ausstellung zwischen emotionaler Introspektion sowie Verständnis und Akzeptanz des großen Ganzen zu werden.

Zwischen Kindheit und Erwachsensein

Der Song „Can’t Forget“ handelt von dem Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein. Sänger Carlos Posada schwelgt in Erinnerungen aus der Vergangenheit: „Es ist eine Reflexion über die Kopflosigkeit der Jugend und die Angst vor dem Erwachsenwerden. Die zweite Strophe ist eine Anspielung auf den Tag, an dem ich von zu Hause wegging. Als ich die Straße hinunterfuhr, sah ich, wie mein Vater weinte und mir zuwinkte. Das ist eine dieser Erinnerungen, die sich direkt in mein Gedächtnis eingeprägt hat und ich nie vergessen werde“.

Low Island live in Deutschland

Low Island werden im September 2022 auf Tour in Deutschland sein.

12.09.2022 – Naumanns, Leipzig

13.09.2022 – Kantine am Berghain, Berlin

14.09.2022 – Häkken, Hamburg

15.09.2022 – Jaki, Köln