Live-Mashup beim CalJam: Queens of the Stone Age intonieren „Everlong“ während „Feel Good Hit Of The Summer”

Beim CalJam am vergangenen Wochenende im kalifornischen San Bernardino feierten die Foo Fighters den Release ihres neuen Albums CONCRETE AND GOLD mit befreundeten Musikern und Fans. Auch Queens of the Stone Age waren mit von der Partie und mischten ihr „Feel Good Hit Of The Summer” mit „Everlong” von den Foo Fighters. Queens of the Stone Age sind bekannt für ihre Fähigkeit, Songs von andere Künstlern in ihre eigenen einzuarbeiten.

Während ihrer „Villains“-Tour stellten Queens of the Stone Age den zweiten Vers von „Feel Good Hit Of The Summer” schon öfter um. Zuvor hatte die Band um Josh Homme bereits die Texte zu Amy Winehouses „Rehab”, „Devil Inside” von INXS und Gorillaz’ „Clint Eastwood” benutzt. Passend zum Anlass waren diesmal die Musiker-Kollegen von den Foo Fighters dran. Seht hier den Song „Feel Good Hit Of Summer” des Auftritts inklusive „Everlong“-Zeilen: