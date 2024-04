London Grammar kündigen neues Album an – Video zur Single „House“

„House“ symbolisiert die neue künstlerische Freiheit, zu der London Grammar gefunden haben.

Mit „House“ ist am Freitag (05.04.) die neue Single von London Grammar erschienen. Für das britische Trio ist es die erste neue Musik seit ihren UK-Nummer-eins-Album CALIFORNIAN SOIL.

Das Video zu „House“ hier sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch nicht nur die Single dürfte Fans freuen: London Grammar haben zudem ihr viertes Studioalbum THE GREATEST LOVE für den 12. September angekündigt.

Ihr Debütalbum IF YOU WAIT ebnete der Band vor zehn Jahren den Weg für eine erfolgreiche Karriere. Mittlerweile hat die Band weltweit mehr als drei Millionen Alben verkauft. CALIFORNIAN SOUL hatte London Grammar 2021 ihre zweite BRIT-Nominierung als beste britische Gruppe eingebracht. Mit dem neuen Album geht die Band nun einen Schritt weiter – und das symbolisiert offenbar auch die erste Single daraus. „House“ soll den neuen Weg von London Grammar repräsentieren. Sängerin Hannah Reid singt darin: „Dies ist mein Platz, mein Haus, meine Regeln.“ „In House geht es darum, Grenzen um sich selbst zu ziehen. Als ich auf die Dreißig zuging, änderte sich meine Denkweise, und ich fühlte mich nicht mehr als Opfer von irgendetwas – alles lag in meiner Macht. Ich dachte, Musik machen sollte Spaß machen, und das werden wir auch tun“, so die Künstlerin.

London Grammar: Mehr Einfluss auf die Produktion

London Grammar haben den Großteil des Albums selbst produziert. „Als wir eine junge Band waren, fanden wir Magie mit älteren, sehr erfahrenen Produzenten, und das war wichtig – wir haben viel gelernt“, so Reid weiter. „Aber jetzt werden wir zu diesen Leuten, und das bedeutet, dass wir wirklich produktiv und selbstständig sein können.“ Die Band vertraut inzwischen mehr auf ihr eigenes Urteilsvermögen: „Es ist uns egal, was andere denken. Wenn wir es lieben, machen wir es.“

Das Album ist nach seinem letzten Track „The Greatest Love“ benannt, einem Song, der ein neues Selbstvertrauen in ihr Handwerk repräsentiert. „Dieser Song ist wie ein Symbol dafür, dass wir an uns glauben. Als wir das erste Mal daran gearbeitet haben, kamen wir aus dem Studio wie ‚Das ist das Beste, was wir je gemacht haben!’“