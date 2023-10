Madonna live in London: Auftritt mit Töchtern Lourdes und Mercy

Madonna und Lourdes waren gemeinsam auf der Bühne – und auch Tochter Mercy hatte einen musikalischen Moment.

Madonna hat am 14. Oktober ihre „The Celebration Tour“ in London begonnen. Dabei wurde sie auch von ihrer Familie unterstützt – mit dabei waren die Töchter Lourdes und Mercy. Erstere feierte an diesem Abend sogar ihren 27. Geburtstag.

Lourdes Leon hat vor wenigen Tagen erst ihren eigenen Song „Spelling“ veröffentlicht – gemeinsam mit ihrer Mutter Madonna gab es aber kein musikalisches Duett für das Publikum. Stattdessen nahmen die beiden auf Stühlen Platz und bewerteten das Voguing ihrer Crew auf dem Laufsteg. Die Einlage, die während „Ballroom“ vom Band und dem Song „Vogue“ stattfand, war auch als Tribut an die LGBTQIA-Szene der Siebziger-Jahre zu verstehen. Denn auf den Leinwänden waren auch Ballroom-Visuals und Bilder des legendären Stonewall Inn zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Später waren auch Bilder von Madonnas verstorbenen Freunden und Bekannten zu sehen, die aufgrund einer Aids-Erkrankung verstorben sind.

Mercy James bei „Bad Girl“ am Klavier

Kurz zuvor erschien auch bereits die 17-jährige Tochter Mercy James auf der Bühne. Sie fuhr samt Klavier aus dem Boden und bewies, dass auch sie großes musikalisches Talent hat. Ihr Klavierstück leitete „Bad Girl“ ein – diesen Song hatte Madonna seit 1993 nicht mehr live gespielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Insgesamt spielte die 65-Jährige 28 Songs aus ihrem Backkatalog, darunter auch ihren 1983er-Hit „Holiday“, den James-Bond-Song „Die Another Day“ und „Little Star“, den sie Tochter Lourdes widmete. Ihr Hit „Music“ schaffte es hingegen nicht auf die umfassende Setlist, dieser wurde, ähnlich wie einige andere Hits von Madonna, nur vom Band angespielt.

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

The Storm

Live to Tell

The Ritual

Like a Prayer

The Sacrifice / Erotic

Erotica

Justify My Love

Fever

Hung Up

Bad Girl

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

I Will Survive

La isla bonita

Don’t Cry for Me Argentina

Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Celebration