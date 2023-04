Mary Quant: Modedesignerin und Minirock-Erfinderin ist tot

Quant verstarb im Alter von 93 Jahren. Sie galt als eine der einflussreichsten Modedesignerinnen der Sixties

Mary Quant ist tot. Die Modedesignerin und Erfinderin des Minirocks verstarb am 13. April in südenglischen Surrey in ihrem Haus. Sie wurde 93 Jahre alt.

„Sie starb heute Morgen [13. April] friedlich zu Hause in Surrey, UK“, heißt es in einem Statement ihrer Familie, dass der britischen PA vorliegt. „Dame Mary, 93 Jahre alt, war eine der bekanntesten Modedesignerinnen des 20. Jahrhunderts und eine herausragende Pionierin der ‚Swinging Sixties’“. Sie galt als Mit-Erfinderin des heute bekannten und weltweit verbreiteten Minirocks, den sie als massentaugliches Kleidungsstück neu designte und somit zu einer der revolutionärsten und bedeutendsten Designerinnen der 60er- und 70er Jahre wurde. Zudem wird ihr ein großer Einfluss auf die englische Mod-Mode zugeschrieben.

„Ich begann, Mode zu entwerfen, weil ich mehr Freiheit und weniger Regeln wollte. Heute trägt jeder, was er will, wo er will und wie er will. Das ist einfach fantastisch“, erklärte sie in einem Interview ihre Meinung zur Modeentwicklung.

Sie hinterlässt einen Sohn und drei Enkelkinder. Ihr Ehemann Alexander Plunket Greene verstarb bereits 1990. Das Paar heiratete 1957.