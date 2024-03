Meggings für Manspreader: Wieso das Handy jetzt im Slip getragen wird

Pouch, Bändel, BH – gar nicht einfach, das Mobile Phone chic unterzubringen.

Wohin mit dem Smartphone, wenn man es mal nicht braucht? Solange die Funktionalitäten von WhatsApp, Instagram, ChatGPT etc. noch nicht per Chip-Implantat in Fleisch und Blut übergegangen sind, stellt sich diese Frage – und die Mode hat Ideen. Zum Beispiel kann man 1050 Euro investieren in die lederne „Fold Me Pouch“ aus der „Art de Vivre“-Linie von Louis Vuitton, eine Luxus-Mini-Umhängetasche nur fürs Gerät. Die Phone-Hülle mit Gurt von Prada aus Recycling-Nylon ist billiger: 480 Euro. So oder so schleppt man dann aber eine Tasche mehr mit sich rum. Oder man macht es wie Dua Lipa und Justin Bieber und knotet sich ein „Wristlet“ der Firma String Ting seitlich in die Löcher der Silikon-Schutzhülle. Dann baumelt das Phone hip am Herzchen-, Schleifchen- oder Gummibär-Perlenkettchen ums Handgelenk.

Im Grunde widerspricht aber die Strategie des Auslagerns und Aufhübschens dem Grundgedanken des Smartphones. Es will doch immer mehr Funktionen in sich integrieren und auch immer näher an den Körper ran, beziehungsweise in ihn rein. Der Forschung zufolge ist es längst ein Körperteil, die meisten haben es voll in ihr Körperschema integriert, also in ihre Vorstellung ihrer räumlichen Ausdehnung und Lage im Raum. Weswegen es sich anfühlen mag, als hätte man den Kopf verloren, wenn man mal das Phone nicht mehr findet.

Bleibt die Frage, was Männer machen können, wenn sie keinen BH tragen

Daran muss ich denken, als mir in der Regionalbahn eine Frau gegenübersitzt, die ein sehr körperliches Verhältnis zu ihrem Phone hat: Sie steckt es sich alle paar Minuten durchs Dekolletee, vermutlich in den BH rein, und zieht es von da wieder raus. Die Geste wirkt fast anzüglich und erinnert daran, wie Stripperinnen sich Tipps unter ihre BH-Träger stecken. Mag sein, dass sie einen Sports-Bra mit „Smartphone Pouch“ trägt, etwa den „Stash N Run“ von Lululemon. In den passen auch Schlüssel und Kreditkarte rein. Praktisch.

Bleibt die Frage, was Männer machen können, wenn sie keinen BH tragen. Sich das Smartphone wie eine Knarre in den Hosenbund stecken? Sitzen wird dann eher schwierig. Tiefer im Schritt könnte es aber passen. Dann ließe sich in Anspielung auf Mae West fragen: „Is that a phone in your pocket or are you just glad to see me?“ Es gibt ja auch Meggings, also enge Sporthosen für Männer, die nie Leggings tragen würden. Manche von ihnen haben vorne eine Pouch für ein sogenanntes „Modesty Pad“, übersetzen wir das mal als „Anstandskissen“. Damit sich die Weichteile nicht so deutlich abzeichnen. Das Smartphone könnte auch in diese Pouch passen. Manspreader jedenfalls hätten jederzeit Zugriff.

