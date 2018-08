ME präsentiert: Jens Friebe auf „FUCK PENETRATION!“-Deutschlandtour 2019

Foto: Redferns, Stefan M. Prager. All rights reserved.

Da war er noch jung: Jens Friebe live 2004 in München

Auch interessant Jens Friebe kehrt nach einer vierjährigen Plattenpause im Herbst mit einem neuen Album zurück. FUCK PENETRATION! heißt das neue Werk, mit dem Friebe Anfang 2019 auf Deutschlandtournee gehen wird.

Friebes letztes Studioalbum NACKTE ANGST ZIEH DICH AN WIR GEHN AUS erschien im Jahr 2014. Das Video zum Titelsong seht Ihr hier:

https://youtu.be/IC55prDOUvU Video can’t be loaded: Jens Friebe – Nackte Angst zieh dich an wir gehen aus (https://youtu.be/IC55prDOUvU)

In den Jahren zwischen den beiden Alben war Friebe als Schauspieler (so zum Beispiel 2015 am Berliner Theater HAU bei der Veranstaltung „Männlich, weiß, heterosexuell“, wo er das Stück „Queer“ aufführte) tätig, arbeitete als Musikjournalist und spielte vereinzelt Konzerte.

Jens Friebe auf Deutschlandtour 2019 – präsentiert vom Musikexpress:

11.01.2019 Nürnberg, Club Stereo

12.01.2019 Schorndorf, Club Manufaktur

13.01.2019 München, Orangehouse

15.01.2019 Wiesbaden, Schlachthof

16.01.2019 Köln, Subway

17.01.2019 Hamburg, Hafenklang

22.01.2019 Wien, Chelsea

23.01.2019 Dresden, Ostpol

24.01.2019 Leipzig, Ilses Erika

25.01.2019 Berlin, Festsaal Kreuzberg

Tickets gibt es zum Beispiel auf der Homepage des Veranstalters Gastspielreisen.