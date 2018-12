Foto: Redferns via Getty Images, Andy Sheppard. All rights reserved.

Eric Pulido, langjähriges Mitglied und phasenweise auch Leadsänger der texanischen Americana-Band Midlake, sowie dem Indie-Supergroup-Projekt BNQT, wird voraussichtlich im März 2019 bei Bella Union sein Solo-Debüt TO EACH HIS OWN veröffentlichen.

Passend zum neuen Album wird Pulido, dessen Soloprojekt unter dem Namen E.B. The Younger agiert, auch auf Tour gehen, und für drei Termine nach Deutschland kommen. Der Name „Younger“ ist dabei auch themenweisend, Pulido beschäftigt sich in seiner Single „Used To Be“ damit, dass die Zeit nun einmal vergeht, manche verpasste Chancen eben doch nicht wiederkommen und die Vergangenheit in der Rückschau meist goldener scheint, als sie es in Wirklichkeit war.

Insgesamt ist „Used To Be“ deutlich temporeicher und indierockiger angehaucht, als man es von Midlake gewöhnt ist. Auch Serienfans kommen bei dem wunderbar nostalgisch gehaltenen Video auf ihre Kosten, in dem über sieben Minuten langen Clip ist Jason Lee, ehemaliger Hauptprotagonist von „My Name is Earl“ in einer tragenden Rolle zu sehen.

Die Tour-Daten von E. B. The Younger:

08.04.2019, Berlin – Badehaus

09.04.2019, Hamburg – Molotow SkyBar

11.04.2019, Köln – MTC

Die Tickets gibt es hier zu kaufen, Preise beginnen bei 15 Euro plus Gebühren.

Wer dem Ganzen noch indifferent gegenübersteht: Einfach mal in das Video zu „Used To Be“ reinhören und -schauen.