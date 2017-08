Mit Ausrufezeichen: Death From Above haben ihr neues Album angekündigt

Dass Death From Above wieder da sind, gaben sie uns schon im Juni zu verstehen: Damals veröffentlichten sie ihre neue Single „Freeze Me“ samt apokalyptischem Bodybuilder-Video. Nun haben sie nicht nur einen weiteren neuen Song rausgehauen, sondern auch das dazugehörige Album angekündigt.

OUTRAGE! IS NOW, so der Titel ihres dritten Albums in 13 Jahren, erscheint am 8. September 2017. Die Tracklist lautet:

01. Nomad

02. Freeze Me

03. Caught Up

04. Outrage! Is Now

05. Never Swim Alone

06. Moonlight

07. Statues

08. All I C Is U & Me

09. NVR 4EVR

10. Holy Books

Hört hier die neue Single „Never Swim Alone“ samt Video von Death From Above im Stream:

Death From Above 1979 veröffentlichten bisher zwei Alben. 2004 erschien YOU’RE A WOMAN, I’M A MACHINE, zehn Jahre später THE PHYSICAL WORLD. Death From Above 1979 nannten sich ursprünglich nur Death From Above, mussten ihren Namen nach einem Rechtsstreit mit DFA Records 2004 aber ändern. Seit dem 6. Juni 2017 nennen sie sich wieder Death From Above.