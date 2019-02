Mit neuem Album: paris_monster auf Deutschland-Tour – hier die Termine

Foto: Elizabeth Lauren West. All rights reserved.

Zu zweit fünf Musikinstrumente bedienen? Das Duo paris_monster kann das. Zusammen betätigen Josh und Geoff ein Drumset, Bass, Keyboard, Modular Synthesizer und ein Mikrofon. Meistens sogar gleichzeitig. Zusammen ergibt das dann rhythmusgeladene Musik irgendwo zwischen Synth-Pop und Garage.

2017 nahmen paris_monster ihre erste LP in Gesamtlänge auf und veröffentlichten diese 2018. The Deli NYC etwa nennt paris_monster “einen präzisen, komplexen und intellektuellen Mechanismus“ mit „monströser instrumenteller Technik“, dessen Sound „dem American Roots Rock ein neues Gesicht verleiht“.

Ihr neues Album LAMPLIGHT ist am 25. Januar erschienen. Die Tour der Band beginnt am 8. Februar und natürlich machen paris_monster auch Halt bei uns in Deutschland:

Kooperation

paris_monster auf Tour – präsentiert vom Musikexpress:

08.05.19 BERLIN – Musik & Frieden

09.05.19 KÖLN – Blue Shell

10.05.19 HAMBURG – Jazz Café / Mojo Club

In das Album LAMPLIGHT könnt ihr hier reinhören: