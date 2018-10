Mit Tool und Die Antwoord: Rock am Ring und Rock im Park bestätigen neue Bands für 2019

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring (am Nürburgring) und Rock im Park (in Nürnberg) finden 2019 vom 7.-9. Juni statt. Nebst den bereits bestätigten Acts (Marteria & Casper, Die Ärzte) gab es am Dienstag die erste große Welle an Neubestätigungen für Bands, die dieses Jahr auf den Festivals auftreten werden. Pünktlich zur Aktivierung der letzten (teuersten) Ticket-Preisstufe.

Die derzeitig bestätigten Bands sind großteils ein Ohrenschmaus für Fans konventioneller Rockmusik und nationaler Rap-Acts, nur eine größere Überraschung steht auf dem Programm: Tool haben neben ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park eine Tour angekündigt, die sie am 2. Juni auch in die Berliner Mercedes Benz Arena bringen wird.

Hier die Liste der Neubestätigungen für RIP und RAR 2019:

Insgesamt wurden für die beiden Festival schon über 80.000 Tickets verkauft, Karten kaufen kann man auf den jeweiligen Webseiten der Festivals. Also hier bzw. hier.