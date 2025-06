Modedesignerin über Diddy: „Er hob mich über das Balkongeländer“

Im laufenden Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs in New York City erhob die Modedesignerin Bryana Bongolan – auch bekannt als „Bana“ – am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den Angeklagten. In ihrer Aussage beschrieb sie einen Vorfall, bei dem der Rapper sie angeblich körperlich angriff und in Lebensgefahr brachte.

„Er kam von hinten, hob mich plötzlich auf das Balkongeländer und schrie: ‚Du weißt, was zur Hölle du getan hast!‘“, schilderte Bongolan via „TMZ“. Als sie entgegnete, sie habe keine Ahnung, wovon er rede, habe Combs sie gegen die Balkonmöbel geworfen.

Cassie war Zeugin: „Hast du sie gerade über das Geländer gehängt?“

Combs‘ Ex-Partnerin Cassie Ventura sei Augenzeugin des Vorfalls gewesen. Laut Bongolan sei sie auf den Balkon gekommen und habe entsetzt gefragt: „Hast du sie gerade über das Geländer gehängt?“ Danach habe Combs die Wohnung verlassen. Bongolan selbst habe den Ort mit einem „riesigen blauen Fleck am Bein sowie Schmerzen im Rücken und Nacken“ verlassen.

Neben den Gewaltvorwürfen steht auch der massive Missbrauch von Drogen im Raum. Bongolan sagte aus, dass sie gemeinsam mit Cassie Ventura regelmäßig Drogen konsumiert habe – darunter Ketamin, Kokain, Marihuana und „G“, also GHB. Viele dieser Substanzen, so Bongolan, habe Combs ihnen überlassen.

Bongolan: „Diddy wusste genau wo wir waren“

Sie habe Ventura zudem über Jahre hinweg mit dem Schmerzmittel OxyContin versorgt, so Bongolan via TMZ: „Ich habe die Drogen für sie gekauft – sie hat mir immer das Geld zurückgegeben.“ Auch für Combs selbst habe sie einmal Kokain besorgt, sagte sie.

Ein besonders verstörender Moment in ihrer Aussage betraf einen Vorfall im April 2016 – nur einen Monat, nachdem Combs laut Vorwürfen Cassie Ventura im InterContinental Hotel verprügelt haben soll. Bongolan beschrieb, wie sie gemeinsam mit Ventura einkaufen gewesen sei, als Combs plötzlich per Textnachricht nach ihrem Aufenthaltsort fragte. „Er schickte Cassie dann eine Liste mit allen Orten, an denen wir an diesem Tag gewesen waren. Er wusste genau, wo wir überall waren – das war extrem beängstigend“, sagte Bongolan.

Hintergrund: Die Klage

Bryana Bongolan fordert in ihrer Zivilklage zehn Millionen US-Dollar Schadenersatz. Sie wirft Combs unter anderem sexuelle Belästigung, Körperverletzung und Drogenmissbrauch vor. Ein weiterer Vorwurf: Combs habe in Venturas Wohnung versucht, sie gegen ihren Willen zu berühren und sie dann über das Balkongeländer gehalten.

Sean Combs hat alle Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Seine Anwälte erklärten, die Aussagen seien „frei erfunden“ und zielten darauf ab, seinen Ruf und sein Vermögen zu beschädigen.