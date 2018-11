powered by

Weltweit bekannte Aufnahmestudios gibt es viele. Abbey Road, Hansa, AIR, EastWest, die Liste ist lang. Viel wichtiger als die Räumlichkeiten aber ist natürlich die Musik, die darin gemacht wird. Die dort aufgenommenen Alben machen die genannten Studios mitunter zu wahren Pilgerstätten, denen eine besondere Aura nachgesagt wird. Doch all das ist nur ein Nebenprodukt des eigentlich entscheidenden Faktors: Die Interaktion zwischen den Musikern, dem Produzenten, dem Toningenieur – und zwischen ihnen allen und der Kunst.

Die Dokumentation „Resonance“ wirft einen Blick hinter die Kulissen der Studio-Arbeit und legt dabei den Fokus auf die zwischenmenschliche Ebene des Musikmachens: The Intersphere spielten ihr am 30. November erscheinendes Album THE GRAND DELUSION live ein. Das Ziel war es, die besondere Energie einzufangen, die nur entstehen kann, wenn Musiker gemeinsam in einem Raum stehen. MUSIKEXPRESS durfte sie dabei mit der Kamera begleiten.

Expertise aus dem Studio

Wer könnte mehr über die Energie des Zusammenspielens wissen als Moses Schneider, der durch seine jahrelange Erfahrung als Vorreiter des Live-Recordings in Deutschland gilt? Bands wie die Beatsteaks, Tocotronic und Pixies finden sich in seinem Portfolio. In „Resonance“ berichtet er von den persönlichen Höhepunkten seiner Arbeit, den Herausforderungen, denen er sich dabei stellen muss und von der Besonderheit der Live-Aufnahmen.

Moritz Enders und Adam „Nolly“ Getgood kommen in „Resonance“ ebenfalls ausführlich zu Wort. Der Name Moritz Enders mag vielen bisher noch nicht bekannt sein, doch seine Produktionen bzw. Mixe sind es mit Sicherheit. Als Produzent, Toningenieur oder Mischer war er an Alben von Casper, Kraftklub, Thees Uhlmann und vielen weiteren Musikern beteiligt. „The Grand Delusion“ von The Intersphere wurde ebenfalls von ihm gemischt sowie als Toningenieur und Co-Produzent in den Toolhouse Studios in Rotenburg an der Fulda betreut.

Adam Getgood ist eine der Top-Adressen in der Produktion von modernem Metal und härteren Ausprägungen des Rocks. Er war Mitglied der Progressive-Metal-Pioniere Periphery, die Briten Architects bauen auf seine Expertise und zahlreiche weitere Künstler stehen Schlange, um mit ihm arbeiten zu dürfen. Er sieht seine Aufgaben als wissenschaftliches Puzzle, gleichzeitig spricht er jedoch mit einer beinahe kindlichen Begeisterung davon. Getgood steht für eine junge Produzenten-Generation, die ihr Handwerk oftmals in Schlafzimmern und an Laptops erlernten.

Die Dokumentation „Resonance“ ist vom 30. November 2018 an in voller Länge auf musikexpress.de zu sehen.

Seht hier den Trailer zu Studio-Doku „Resonance“:

