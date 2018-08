Nach Finanzstreit: ESC 2019 findet wohl doch in Israel statt

Foto: AFP/Getty Images, FRANCISCO LEONG. All rights reserved.

Sängerin Netta gewinnt den ESC 2018 in Lissabon

Auch interessant Finanzstreit: Der Eurovision Song Contest 2019 in Israel ist in Gefahr Wir berichteten bereits von den Turbulenzen um den folgenden Eurovision Song Contest, der 2019 in Israel stattfinden soll. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu stellte sich quer, als der übertragende Sender Kan finanzielle Forderungen stellte. Das Land, das Gastgeber für den ESC ist, muss eine Kaution bei der Europäischen Rundfunkunion hinterlegen und „Kan“-Chef Gil Omer forderte von Netanyahu finanzielle Unterstützung bei der Zahlung der anfallenden 12 Millionen Euro.

Der streng-konservative Regierungschef entgegnete, der Fernsehsender solle aus dem eigenen Budget schöpfen oder einen Kredit aufnehmen. Omer blieb hartnäckig, ohne finanzielle Unterstützung gäbe es keinen ESC in Israel.

Alternativen zu Israel

Es wurde über Alternativen spekuliert. Zypern, das Heimatland der Zweitplatzierten Eleni Foureira wäre eine Möglichkeit gewesen, das Heimatland des Drittplatzierten Cesár Sampson kam ebenso in Frage: Die österreichische Newsplattform „heute“ zeigte sich hoffnungsvoll und spekulierte über einen ESC 2019 in Wien.

Streit aufgehoben

Mittlerweile berichtete unter anderem die „Berliner Morgenpost“, dass der Streit um den ESC 2019 vorerst beendet wurde. Sender „Kan“ entschied sich wohl doch dazu, das Geld aus dem Budget des Senders zu verwenden und zudem einen Kredit aufzunehmen, so die israelische Zeitung „Haaretz“. Desweiteren erwartet der Sender immer noch finanzielle Unterstützung bei den anfallenden Kosten vom Staat.

Platz 1-3 des diesjährigen ESC in Lissabon:

Platz 3

Cesár Sampson – „Nobody But You“

https://www.youtube.com/watch?v=lbbNF8DMHrw Video can’t be loaded: Cesár Sampson – Nobody But You (https://www.youtube.com/watch?v=lbbNF8DMHrw)

Platz 2

Eleni Foureira – „Fuego“

https://www.youtube.com/watch?v=eDSgs6syrgg Video can’t be loaded: Eleni Foureira – Fuego – Cyprus – Official Music Video – Eurovision 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=eDSgs6syrgg)

Platz 1

Netta – „Toy“