Shane MacGowan: Zur Beerdigung kommt auch der irische Präsident

Der Pogues-Sänger soll am 8. Dezember in der Grafschaft Tipperary beigesetzt werden.

Nach der Nachricht des Todes von Shane MacGowan wurden mittlerweile Informationen zu seiner Beisetzung bekannt gegeben. Die Beerdigung wird am Freitag, den 8. Dezember, in der Grafschaft Tipperary im Süden Irlands stattfinden. In der Nähe hat der Sänger einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht.

Familiäre Beerdigung und öffentliche Trauerfeier

MacGowan war am 30. November nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Dies gab seine Witwe Victoria Mary Clark bekannt. Er hinterlässt neben ihr noch seine Mutter, seine Schwester und seinen Vater.

Neben der Beerdigung, die im engen Kreis stattfinden wird, gab die „Irish Times“ auch weitere Informationen zur öffentlichen Trauerfeier bekannt. Sie soll in Nenagh stattfinden, in der Nähe der Heimat der Mutter des Pogues-Sängers. Bei der Zeremonie werden neben dem irischen Präsidenten Michael D. Higgins auch einige Musiker:innen und Künstler:innen erwartet.

Zahlreiche Nachrufe für Shane MacGowan

In den Tagen nach seinem Tod hatten sich bereits einige prominente Kolleg:innen von MacGowan öffentlich gemeldet um ihm Tribut zu zollen. Nick Cave bezeichnete ihn als „den größten Songschreiber seiner Generation“ und auch Bruce Springsteen betonte sein einzigartiges Talent. Präsident Higgins äußerte sich ebenfalls und nannte MacGowan „einen der größten Lyriker der Musik“.

Die Pogues sind zurück in den Charts

Auch die Fans des verstorbenen Sängers wollen ihn Ehren und haben diesbezüglichen einen Plan aufgestellt. Sie wollen den Weihnachtssong „Fairytale of New York“ der Pogues so exzessiv streamen, dass er im Bestfall zu Weihnachten an der UK-Chartspitze steht – und der verstorbenen Musiker damit gebührend geehrt wird. Aktuell hat sich der Track schon in die Top 40 der Charts hochgearbeitet.