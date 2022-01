Olsen mit „Jalousie“: „Wie oft sprachen wir davon, irgendwann sind wir Stars“

Foto: Screenshot YouTube. All rights reserved.

Olson hat am Freitag seine neue Single „Jalousie“ veröffentlicht. In der vergangenen Zeit habe sich der Rapper eher auf das Songwriting anderer Musiker*innen konzentriert. „Jalousie“ soll eine einfühlsame Hymne an alle Träumer*innen sein, die große Ziele haben.

Seht und hört hier die neue Single:

Sein Debüt feierte der gebürtige Neusser Olson im Jahr 2014 mit seinem autobiographischen Album BALLONHERZ. Dort gibt der Rapper vor allem Einblicke in seine damalige Jugend. Seit 2014 ist einiges passiert – es folgten zwei weitere Alben sowie mehrere Singles. Sein jüngstes Album heißt OG PLAYLIST und ist im Jahr 2020 erschienen. Verorten lässt sich Olsons Musikstil irgendwo zwischen romantischer Melancholie und persönlichem Storytelling. Bekanntermaßen hat der Rapper auch durch seinen Image-Wechsel für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Bis 2011 war er unter dem Namen Olson Rough unterwegs.