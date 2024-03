Patti Smith schaut „Bernd das Brot“

Die Sängerin teilt gleich drei Bilder des deprimierten Brotes mit ihren 1,2 Millionen Instagram-Follower:innen.

„Das ist ein verzweifelter Wunsch nach Unterhaltung, nächtliches KiKa mit einem chronisch depressiven Laib Brot“, heißt es in der Bildunterschrift des neusten Instagram-Posts von Patti Smith. Im Sammelpost der 77-Jährigen sind gleich drei Fotos der KiKa-Nachtsendung „Bernd das Brot“ zu sehen, die die Sängerin von ihrem Fernseher abfotografiert hat.

Für ihre Instagram-Posts ist Patti Smith bei ihren Fans beliebt. Deshalb veröffentlichte sie im November 2022 „A Book Of Days“, die besten Instagram-Posts der Sängerin in einem Buch.

Fans sind amüsiert

Nach 13 Stunden hat der Post neben 14.000 Likes über 270 Kommentare. „Patty Smith, die ‚Bernd das Brot‘ schaut, stand heute definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte“, schreibt ein User unter ihrem Post. „Dadurch liebe ich dich noch mehr!“, kommentiert eine andere Nutzerin. Ob das deprimierte Weißbrot Grund genug für einen Deutschland-Besuch ist? Einer der wenigen von Patti Smith persönlich geliketen Kommentare lautet: „Du kannst ihn in meiner Heimatstadt Erfurt besuchen!“. Die Nutzerin verweist damit auf die zwei Meter hohe „Bernd das Brot“-Statue, die seit 2007 in der Erfurter Innenstadt steht.

„Bernd das Brot“ ist seit 2000 eine Figur des Fernsehkanals KiKa. In der Sendungspause zwischen 21:00 und 06:00 ist täglich eine sich wiederholende „Bernd das Brot“-Sendung zu sehen. In der Nachtschleifensendung ist Bernd in einem weißen Raum gefangen und wird von einem Roboter-Arm zu unterhaltsamen Tätigkeiten gebracht. Durch seine mürrische Art hat die Figur auch einige erwachsene Fans und viel Medienaufmerksamkeit erhalten.