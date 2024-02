Pearl Jam: Alle Infos zum Album „Dark Matter“: Tracklist, VÖ, Cover

Ihr härtestes Album?

Pearl Jam haben„Dark Matter“ angekündigt, ihr 12. Album und der Nachfolger von „Gigaton“ aus dem Jahr 2020. Das Werk erscheint am 19. April, den Titeltrack gibt es jetzt schon zu hören. Produzent ist Andrew Watt (Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Post Malone, Miley Cyrus).

Gitarrist Mike McCready sagte, die Platte ist „viel härter ist, als man erwarten würde. Als wir im letzten Jahr mit Andrew im Studio waren, hat er uns wirklich in den Arsch getreten, uns fokussiert und zum Spielen gebracht, Song für Song. Es hat lange gedauert, ‚Gigaton‘ zu machen, aber das neue Album hat nicht lange gedauert. Andrew hat gesagt: ‚Ihr braucht ewig, um Platten zu machen. Lasst uns das jetzt machen.'“

„Andrew hat uns dazu gedrängt, so hart und melodisch und durchdacht zu spielen, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben“, so McCready weiter. „Ich habe das Gefühl, dass Matt Camerons Schlagzeugspiel Elemente von dem hat, was er bei Soundgarden gemacht hat.“

Tracklist „Dark Matter“

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got to Give

Setting Sun

Bereits im November deutete Pearl-Jam- Schlagzeuger Matt Cameron ein neues Album für 2024 an. Am 31. Januar veranstaltete die Gruppe dafür eine Listening-Party auf der Troubadour-Clubbühne in Los Angeles. Dabei durfte ein ausgewähltes Publikum ihrem 12. Studioalbum lauschen.

Die Bandmitglieder Eddie Vedder, Mike McCready sowie Jeff Ament standen auf der Bühne, um ihr neues Werk vorzustellen. Die Zuhörerschaft bestand aus einigen hundert Familienmitgliedern, Freund:innen, Brancheninsider:innen und Journalist:innen.

Rockiger als „Gigaton“

Gemäß „Spin“ bietet das Album eine vielseitige Palette für langjährige Pearl-Jam-Fans. Vedder äußerte sich enthusiastisch: „Ohne Übertreibung – ich denke, das ist unsere beste Arbeit.“ Ament fügte hinzu: „Ich könnte nicht stolzer auf uns als Band sein.“ Die LP soll einige intensive Rockstücke präsentieren, die das kraftvolle Drumming von Matt Cameron und das Können von Gitarrist Mike McCready in den Vordergrund stellen sollen. Viele der Songs sollen mit den Drums beginnen, welche „manchmal das Spiel der Bandkollegen und Vedders Gesang übertönen“, wie „Abc News“ berichtete. Auch typische Pearl-Jam-Stilmittel sind am Start, wie die aus „Parachutes“ oder „All Those Yesterdays“ bekannten Taktwechsel.

Thematisch greift Vedder in seinen Texten Themen wie menschliche Verbindungen (oder deren Fehlen), das Altern, Elternschaft und den Zustand der Welt auf. „Wir suchen immer noch nach Wegen zu kommunizieren“, kommentierte der Sänger seine Inspiration.

„Wir haben darauf gesessen“

„Wir haben diese Platte vor etwa einem Jahr gemacht“, sagte Jeff Ament dem Publikum. „Wir haben darauf gesessen.“

In puncto Tourneeplanung für 2024 wird erwartet, dass Pearl Jam bald Details bekannt geben werden, nachdem bereits einige Shows in den USA und Europa bestätigt wurden.

Die bisherigen Europa-Termine: