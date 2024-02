Pearl Jam live in Berlin: Tickets, Termine, Vorverkauf

Alle Infos zu den Pearl-Jam-Konzerten 2024 in Berlin auf einen Blick.

Pearl Jam haben Tourneedaten im Zuge ihrer DARK-MATTER-Konzertreise bekannt gegeben – die Band um Eddie Vedder wird die neuen Songs ihres kommenden Albums DARK MATTER vorstellen, das am 19. April 2024 erscheint. Der Nachfolger von GIGATON aus dem Jahr 2020 umfasst elf Songs (Tracklist hier) und erscheint in verschiedenen Konfigurationen (Übersicht hier).

Pearl Jam live 2024:

Dark Matter World Tour 2024

02.07.2024 Berlin Waldbühne

03.07.2024 Berlin Waldbühne

Registered Fan Sale

Start Registrierung:

Di., 13.02.2024, 17:00 Uhr

Ende Registrierung:

So., 18.02.2024, 23:59 Uhr

Registered Fan On-Sale | Start:

Fr., 23.02.2024, 10:00 Uhr

DARK MATTER wurde, anders als der Vorgänger GIGATON, in relativ kurzer Zeit eingespielt und soll nach allem, was man von der Band hört, einen härteren Klang haben als viele andere Songs der Vergangenheit. Die erste neue Single deutet dies bereits an.