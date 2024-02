Pet Shop Boys: Darum ist das neue Video zu „Loneliness“ erst ab 18

Die Pet Shop Boys zeigen mit dem Video zu „Loneliness“ ein Leben vor dem Coming-out.

Die Pet Shop Boys zeigen in ihrem neuen Video zur neuen Single „Loneliness“ ein Leben vor dem Coming-out. Und obwohl es keine expliziten Szenen im Clip gibt, ist er bei YouTube ab 18 eingestuft worden.

Der knapp sechseinhalbminütige Kurzfilm spielt 1992 in Sheffield. Mehrere junge Männer sind bei der Arbeit und einige von ihnen flirten in der Mittagspause mit zwei jungen Frauen, die zu Besuch kommen. Es entwickeln sich Beziehungen daraus, doch im Alltag wandern die Augen immer wieder verstohlen zu den anderen Jungs. Im Bus streifen sich die Blicke flüchtig und auf der Männertoilette genügt ein Blick auf das Geschlechtsteil des anderen, um zu verraten, worauf man wirklich aus ist.

In der Kabine holen sich die Männer, was sie brauchen und über das kleine Gloryhole in der Wand wird sich ein Zettel zugesteckt: „Are you lonely?“. Sich Anfang der Neunziger in England zu outen, war ein großer Schritt – und das ist er in vielen Orten der Welt auch heute noch.

Um das Video auf YouTube zu sehen, muss man sich mit Altersnachweis einloggen. Bis auf einen angedeuteten Blowjob und Küsse zwischen Männern gibt es allerdings nichts zu sehen. Dennoch wollte man wohl lieber auf Nummer sicher gehen, um keinen Shitstorm mit den Bildern zu erzeugen. Auch im Text geht es züchtig zu: Neil Tennant sing über eine tiefsitzende Einsamkeit und wie man dieser bloß entkommen kann. Denn sich für die Liebe und Zuneigung, die man empfindet, verstecken oder schämen zu müssen, isoliert Menschen.

Pet Shop Boys: Das sind die Lyrics zu „Loneliness“

There is a better fight

A cause close to my heart

A struggle against loneliness

that’s tearing you apart

Where you gonna run to now

from loneliness?

Who you gonna turn to

out of loneliness?

Like Ringo walking by the canal

downcast and alone

You’re taking time to play that part

A man who skims a stone

Where you gonna run to now

from loneliness?

Who you gonna turn to

out of loneliness?

When you gonna not say no

and make the answer yes?

Who is here to help you out?

Oh tell me – Can’t you guess?

Wherever you go

you take yourself with you

There’s nowhere you can hide

from the loneliness

that’s haunting your life

the sense of wounded pride

Everybody needs time to think

Nobody can live without love

Where you gonna run to now

from loneliness?

Who you gonna turn to

out of loneliness?

When you gonna not say no

and make the answer yes?

Who is here to help you out?

Oh tell me – Can’t you guess?

Where you gonna run to now

from loneliness?

When you gonna not say no

and answer yes?

Who you gonna turn to now

from loneliness?

Who could come and help you out?

Oh, can’t you guess?

When you gonna not say no

and make the answer yes?

Who is here to help you

turn your back on loneliness?

„Loneliness“ ist der Vorbote zum neuen Album „Nonetheless“, das am 26. April veröffentlicht wird. Produziert wurde die Platte von James Ford, der schon bereits mit Blur und den Arctic Monkeys zusammengearbeitet hat.