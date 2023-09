Polizei nimmt mutmaßlichen Mörder von Tupac Shakur fest

Duane Davis wurde festgenommen und steht unter Mordverdacht – hat er Tupac Shakur erschossen?

Der Tod von Tupac Shakur gibt auch heute noch Rätsel auf. Der Hip-Hop-Star, der im Jahr 1996 aus einem Auto heraus viermal angeschossen wurde, starb sechs Tage später an den Folgen seiner Verletzungen. Jedoch konnte bis heute kein Täter verurteilt werden. Das könnte sich nun aber womöglich ändern, denn der Fall hat eine überraschende Wende genommen: Die Polizei von Las Vegas hat der „New York Times“ zufolge am Morgen des 29.09. Duane „Keefe D“ Davis festgenommen. Das Mitglied der The South Side Compton Crips wird des Mordes an Tupac Shakur beschuldigt und es ist Anklage erhoben worden.

Duane Davis ist kein Unbekannter

Laut der „New York Times“ hat Davis ausgesagt, dass sein Neffe Orlando Anderson auf Tupac Shakur geschossen habe. Dieser wurde zwei Jahre nach dem Musiker ebenfalls erschossen. Duane Davis erklärte in seinen Memoiren „Compton Street Legend“ zudem, dass er zusammen mit seinem Neffen in dem Auto gesessen habe, aus dem die tödlichen Schüsse auf Shakur abgegeben worden waren. Den Behörden habe er damals bereits alles zu dem Fall mitgeteilt – im Rahmen eines Deals, bei dem andere Vorwürfe gegen ihn fallengelassen worden waren.

Shakur war 25 Jahre alt, als er unter mysteriösen Umständen erschossen wurde. An seiner Seite war Marion „Suge“ Knight, der Chef von Death Row Records. Wie die Polizei damals mitteilte, warteten die beiden in einem schwarzen BMW an einer roten Ampel, als ein weißer Cadillac neben ihnen hielt und einer der Insassen in das Auto schoss. In seinen Memoiren sprach Duane Davis auch von einem möglichen Motiv. Shakur und Freunde sollen Orlando Anderson nach einem Boxkampf im MGM Grand Hotel verprügelt haben. Die Schüsse seien ein Racheakt gewesen.

Erste Mordanklage im Fall Tupac Shakur

In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehr als 20 Menschen im Zusammenhang mit den Schüssen festgenommen, zu einer Mordanklage kam es bis dato aber nie. Bereits im Juli dieses Jahres hatte die Polizei in Las Vegas die Aussagen von Davis näher untersucht und auch Beweismittel in seinem Haus sichergestellt. Die aktuellen Ermittlungen scheinen nun so stichhaltig zu sein, dass eine Mordanklage möglich war.