Raab vs. Halmich: Schlechte Nachrichten für Ticket-Interessierte

„The Final Fight“: alle Tickets weg!

Es stimmt tatsächlich: Stefan Raab wird ein drittes Mal gegen Regina Halmich boxen. Der 57-Jährige Show-Titan tritt gegen die 47-jährige Ex-Boxweltmeisterin an. „The Final Fight“ ist das Aufeinandertreffen am 14. September 2024 im PSD Bank Home betitelt – einen vierten Kampf der beiden Veteranen wird es also wohl nicht mehr geben.

Schlechte Nachrichten für Ticket-Interessierte: Auf der offiziellen Vorverkaufsplattform Eventim sind alle Tickets für alle Kategorien ausverkauft. Man muss sich in eine Warteliste eintragen. Sogar die Sitzplätze im Golden Circle (197,50 Euro) sind ausverkauft, von den „billigen Plätzen“ (Stehrang oben, 57,50 Euro) ganz zu schweigen.

Volle Hütte also beim „Final Fight“ zwischen Mann und Frau. Dass Stefan Raab so plautzig ist wie im Ankündigungsvideo, scheint derweil wohl ausgeschlossen. Ist bestimmt ne Finte. Sicher aber wird er gegen die zehn Jahre jüngere Kontrahentin aufpassen müssen, nicht schon wieder einen auf den Latz zu kriegen – Halmich gewann beide Male, und beim ersten Mal brach sie ihm gar die Nase. Allerdings musste man Raab lassen, dass er im Ring nicht den Clown gab, sondern ernsthaft versuchte, sie K.O. zu schlagen. Sie also als Kontrahentin ernst nahm.

Viagogo lädt wieder zum Träumen ein

Lustige Action auch beim Ticketzweitanbieter, von dem wir natürlich abraten: Viagogo. Dort gibt es Reseller-Angebote, die zum Träumen einladen. „Reihe Gold“ nennen sich dort so manche Offerten, und die Preisspanne liegt zwischen rund 50 und rund 471 Euro, für die James-Bond-verdächtige Reihe 007. Bitte beachten: Künstlerinnen und Künstler haben sich gerichtliche Auseinandersetzungen mit Viagogo geliefert und erfolgreich abgeschlossen, zuletzt Rammstein. Ed Sheeran zum Beispiel erkennt bei Resellern wie Viagogo gekaufte Tickets nicht an. Von daher raten wir, sich die Mühe zu machen und in Wartelisten bei Eventim einzutragen oder zu warten, bis der Eventim-Fan-Sale beginnt – und man dort zu fairen Preisen Karten für den „Final Fight“ zwischen Stefan Raab und Regina Halmich ergattern kann.