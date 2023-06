Rammstein spielen „größtes Konzert in der Geschichte der Slowakei“

Rammstein treten am Mittwoch (14. Juni) im slowakischen Trenčín auf.

Am Mittwoch (14. Juni) treten Rammstein in Trenčín auf – die Stadt bereitet sich bereits seit Wochen auf die Show vor, die in den lokalen Medien als das „größte Konzert in der Geschichte der Slowakei“ bezeichnet wird. Die erhobenen Vorwürfe von Shelby Lynn und der Youtuberin Kayla Shyx spielen in der Berichterstattung um das Live-Event allerdings kaum eine Rolle.

Rammstein sorgen für Verkehrsprobleme im slowakischen Trenčín

Nachdem die vier Auftritte von Rammstein in München vor der Venue auch für Proteste gesorgt hatten, dürfte es in der Slowakei für Band und Fans wie gewohnt zugehen – zumindest was die Stimmung angeht. Denn nicht die aktuellen Schlagzeilen bereiten der Stadt Trenčín Sorgen, sondern vielmehr die Anreise von rund 40.000 Zuschauern. Denn um zum Veranstaltungsgelände am Flughafen zu gelangen, müssen Bauabschnitte passiert werden, an denen derzeit Brückenbauarbeiten stattfinden. Wer erst am Nachmittag mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, müsse daher mit Warteschlangen und Verzögerungen rechnen.

„Von 8:00 bis 12:00 Uhr wird mit einer ruhigen Lage auf den Straßen gerechnet, möglicherweise mit einer leichten Verzögerung. Autofahrer müssen von 12:00 bis 14:00 Uhr mit Verspätungen, von 14:00 bis 16:00 Uhr mit erheblichen Verspätungen und von 16:00 Uhr mit extremen Verspätungen rechnen“, so die News-Seite „Standard“. Auch die slowakische Eisenbahngesellschaft hat sich auf das gestiegene Interesse eingestellt und hat angekündigt, mehr Züge einzusetzen. Zudem wird es einen Shuttleservice zwischen dem Bahnhof in Trenčín zum Flughafen geben, wo das Rammstein-Konzert stattfinden wird. Andere Seiten nutzen die Gelegenheit, die Besucher der Rammstein-Show mit Ausflugstipps rund um die Sehenswürdigkeiten von Trenčín zu versorgen.

Offenbar auch keine Aftershowparty in Trenčín geplant

Für Fans von Rammstein ist die Show auch etwas Besonderes, da die Band den Berichten zufolge seit zwölf Jahren nicht mehr in der Slowakei gespielt hat. News-Seiten wie „SME“ und „Pravda“ berichteten dennoch bereits vor dem Konzert von den aktuellen Vorwürfen gegen Till Lindemann, zum Teil mit Berufung auf die Deutsche Presseagentur dpa. Auch in der Slowakei soll es keine Aftershowparty geben.