„Union – Die Besten aller Tage“: Flake und Christoph Schneider bei Filmpremiere

Rammstein: „Tastenficker“ und Schlagzeuger zelebrieren ihre Liebe zum 1. FC Union Berlin

Bei der Filmpremiere von „Union – Die Besten aller Tage“ kam es auch zu – selten gewordenen – öffentlichen Auftritten zweier Rammstein-Mitglieder außerhalb der eigenen Bühne. Schlagzeuger Christoph Schneider sowie Flake „Tastenficker“ Lorenz wohnten am Dienstagabend (02. April 2024) dem Event im Berliner Kino International in der Karl-Marx-Allee bei. Die Doku von Regisseurin Annekatrin Hendel widmet sich dem Berliner Fußball-Erstligisten 1. FC Union, der nach seinem Aufstieg vergangene Saison in die Champions League nun in diesem Jahr gegen den Abstieg in die Zweite Liga kämpft.

Neben der Mannschaft des 1. FC Union waren auch allerhand Stars und Sternchen bei der Gala dabei. Darunter auch zwei Musiker von Rammstein. Drummer Christoph Schneider postet sowieso regelmäßig auf Instagram Fotos aus dem Stadion, er ist ein Riesenfan. Hier ein Bild vom Roten Teppich:

„Premiere of the documentary movie ‚Union – die besten aller Tage‘ about our 1. FC Union Berlin football club! Music by my friend Flake“, schrieb Schneider dazu und verwies auf die Tatsache, dass sein Rammstein-Kollege Flake den Soundtrack zur Dokumentation komponiert hat.

Für beide, ihn wie den „Tastenficker“, sind öffentliche Auftritte seit den Missbrauchsvorwürfen gegen Till Lindemann (die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den Sänger eingestellt) rar geworden. Während Christoph Schneider noch recht glimpflich davongekommen ist (und auf der Rammstein-Bühne seine Tränchen kaum zurückhalten konnte), läuft es für den Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz nicht mehr so gut. Seine Radio-Eins-Sendung pausiert, sein Buchverlag meldet sich, und aus „Inas Nacht“ wurde er herausgeschnitten.

Am 11. Mai 2024 beginnt im tschechischen Prag die „Europe Stadium Tour 2024“ von Rammstein.