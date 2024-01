50 Cent hat einen großen Vorsatz für 2024: „Ich übe mich in Abstinenz“

Der Rapper will sich in diesem Jahr nicht ablenken lassen – deshalb probiert er es mit Enthaltsamkeit.

50 Cent hat auf Instagram mitgeteilt, dass er in diesem Jahr abstinent leben will. Auf dem dazugehörigen Foto ist er mit einem Glas Cognac und einer Zigarre zu sehen, was ziemlich nach Text-Bild-Schere schreit. Außerdem teilt der Musiker nicht mit, in welcher Form er konkret Enthaltsamkeit austesten möchte.

In der Caption heißt es vom US-Rapper nur: „Meine neue Idee ist so groß, dass ich keine Zeit habe, mich ablenken zu lassen, ich übe mich in Abstinenz, ich habe meditiert und mich auf meine Ziele konzentriert. Ich hoffe, dieses neue Jahr hilft dir, dich auf die nächste Stufe zu heben.“

Die großen Ziele für 2024 bleiben unkonkret

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welche Projekte der 48-Jährige konkret vor Augen hat, ist ebenfalls unklar. Wobei er zuletzt berichtete, mehrere Film- und TV-Ideen mit seiner Produktionsfirma „G-Unit Film & Television“ umsetzen zu wollen. Dazu gehört wohl auch eine Dokumentation über Diddy und die jüngsten Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe, mit denen er konfrontiert wurde. Die Erlöse, die mit der bisher nicht genau datierten Doku eingenommen werden können, sollen im Anschluss an Opfer von sexuellem Missbrauch gespendet werden. Außerdem möchte der HipHop-Mogul Eminems Film „8 Mile“ aus dem Jahr 2002 als Serie adaptieren. Auch hier fehlen weitere Infos dazu.