Ätna Push Life

Ätna wollen hoch hinaus und gehen deshalb in die Breite. Das Dresdner Duo hat zuletzt mit dem lebenden Tech-House-Meme Solomun, dem schwiegerelternkompatiblen Rapper Marteria und der Bigband des NDR zusammengearbeitet. Das riecht nach kreativen Entscheidungen, die das Accounting mit dem Taschenrechner kalkuliert, klingt auf ihrem zweiten Album PUSH LIFE aber abwechslungsreich genug.

PUSH LIFE bei Amazon.de kaufen

Und sowieso: Von Produktion und Songwriting verstehen Demian Kappenstein und die nachnamenlose Sängerin Inéz einiges. Zwar mögen die Fever-Ray-Verneigungen („Aye Aye“), Auto-Tune-Exzesse („Lonely“) und Stadion-Aspirationen („Autobahn“) etwas überambitioniert scheinen, doch macht der Einfallsreichtum der beiden allemal selbst angestrengte Momente wett: Ausgeklügelte Beats und ein vielschichtiges Sounddesign verflechten sich dank hyperflexiblem Stimmeinsatz zu sehr eigenen kinetischen Gebilden, die ständig in Bewegung bleiben. In der Theorie mag sich der stiloffene Po(m)p von Ätna hier und dort bedienen, in der Praxis allerdings klingt er zumeist unerhört.

Experimenteller Pop gegen falsche Symmetrien und andere gesellschaftliche Zwänge.

Die Droge wirkt noch immer: Emo-Glam-Punk fürs Stadion der einsamen Herzen.

Lebensphasen-Pop, der von Melodien und Erinnerungen zehrt.

Die Krise der Männer – seit Jahren wird sie von Männerrechtlern, Feuilletonisten, Lifecoaches und anderen Deppen beschworen und jetzt ist sie echt so richtig da, nur irgendwie ganz anders. Paula Irmschler in der neuen Ausgabe unserer Popkolumne über Will Smith, Oliver Pocher, Die Toten Hosen und die Freundschaft zwischen Dave Grohl und Taylor Hawkins.

Rammstein haben ein neues Stück draußen, die Platte von Tocotronic heißt „Nie wieder Krieg“ und die Hosen promoten mit Marteria eine neue Best Of... Ey, erzählt mir doch mal was, was ich noch nicht weiß, Leute! Okay, Deal: In der neuen Popwoche hat Linus Volkmann sich 17 Hits von der Musikexpress-Community zustecken lassen.

Outet sich die „Queen of Pop“ auf Instagram als Kokserin oder schwingt hier doch nur jemand die Promokeule?