Griff One Foot In Front Of The Other

Die 20-jährige Sarah Griffiths fehlt aktuell auf kaum einer Rising-Star-Liste. Als Griff ist sie Englands vielversprechendste junge Pophoffnung – und mit ihrem Mixtape ONE FOOT IN FRONT OF THE OTHER beweist sie: vollkommen zu Recht. Während Titel und Cover Griffs aufblühende Karriere noch als wackeligen Hochseilakt imaginieren, liefert sie musikalisch Pop-Hymne über Pop-Hymne ab und wirkt dabei so, als sei es die leichteste Sache der Welt.

Spielerisch spannt sie den Bogen von den Soul-Platten ihrer Eltern zu ihrer eigenen frühen Obsession mit Taylor Swifts FEARLESS und sammelt auf dem Weg noch ein paar andere schmückende Assoziationen an wegweisende Elektro-Pop–Künstlerinnen wie Charli XCX oder Lorde ein.

Auch wenn die Songs mittlerweile nach großem Studioschliff klingen, ist Griffs Handschrift unverkennbar. So schreibt sie nicht nur ansteckende Melodien und Lyrics, in deren Universalität sich ein junges wie altes Publikum wiederfinden kann, sondern sie zeigt schon früh den Mut und das Selbstbewusstsein, sich ihren eigenen Raum im Popbusiness zu schaffen. Wohin auch immer Griffs nächste Schritte sie führen mögen, man darf sich darauf freuen.

