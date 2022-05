Ibeyi Spell 31

Wer Antworten auf die Probleme der Gegenwart sucht, fängt irgendwann an, in der Geschichte zu graben. Einige finden dort toxische Thesen über alte Konstellationen, die das Denken verblenden. Wer aber noch weiter buddelt, stößt auf das Wissen der Vorfahren – und entdeckt hier eine Spiritualität mit heilender Kraft. Diesen Ansatz verfolgten die Zwillingsschwestern Lisa- Kaindé und Naomi Díaz, die mit dem Projekt Ibeyi seit Mitte der 2010er-Jahre die Musikwelt verzücken.

Mit ihrem ersten Album IBEYI zeichneten sie den Stammbaum ihrer französisch-afrokubanischen Familie nach, ASHES verhandelte

Rassismus. Der Titel der dritten Platte SPELL 31 verweist auf das „Ägyptische Totenbuch“, eine Sammlung von Zaubersprüchen und liturgischen Formeln. Unter diesen Texten klingt „Spell 31“ wie eine Art Ansage: Jeder, der glaube, gegen die Magie der Autorin zu sprechen, werde diese zu spüren bekommen.

Im Schlüsselsong „Made Of Gold“ zitieren Ibeyi den Spruch: „The sky encloses the stars / I enclose Magic, I enclose Magic.“ Produziert hat das Album erneut XL-Chef Richard Russell, gemeinsam mit Ibeyi fand er einen im besten Sinne abenteuerlichen Klang, der Björks spirituellen Electro-Pop mit HipHop, Latin-Neo-Soul, Afro-Einflüssen und der Beschwörungsmusik von Dead Can Dance zusammenbringt.

