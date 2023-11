Björk live in Hamburg: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support & Wetter

Mit ihrer „Cornucopia“-Show kommt die Isländerin am 21. November in die Hamburger Barclays Arena.

An ihrem 59. Geburtstag erweist Björk ihren Fans die Ehre und spielt eine Show in Hamburg. Am Dienstag, den 21. November, kommt sie zusammen mit ihrem aktuellen Album FOSSORA im Rahmen der „Cornucopia“-Tour in die Barclays Arena. Hier gibt es alle Infos zur Show.

Startzeiten und Support

Die Show soll nach Plan um 20.00 Uhr losgehen, der Einlass beginnt um 18 Uhr. Bei den vergangenen Konzerten der „Cornucopia“-Tour startete Björk durchschnittlich knapp zwei Stunden nach Einlass.

Ob es einen Support-Act geben wird und falls ja, wer das sein wird, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Björk selbst wird ein rund zweistündiges Konzert spielen.

Tickets

Aktuell sind für die Show noch vereinzelte Sitzplatz-Tickets in verschiedenen Kategorien erhältlich. Diese Preise der Karten liegen etwa bei 82 bis 110 Euro. Tickets können hier erworben werden.

Setlist

Besucher:innen können mit diesen Songs rechnen, die Björk bereits bei vergangenen Gigs ihrer aktuellen Tour performte:

The Gate

Utopia

Arisen My Senses

Ovule

Show Me Forgiveness

Venus as a Boy

Claimstaker

Isobel

Blissing Me

Victimhood

Fossora / Atopos

Features Creatures

Courtship

Pagan Poetry

Losss

Sue Me

Tabula Rasa

Mycelia

Future Forever

Notget

Die Show wird zusätzlich zu den Songs durch audio-visuelle Darbietungen ergänzt, wie etwa Vogelgeräusche und auch eine eingespielte Rede von Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Anfahrt

Die Anfahrt zur Arena ist recht unkompliziert. Die Adresse der Barclays Arena lautet: Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg.

Die Sylvesterallee wird allerdings an Veranstaltungstagen gesperrt. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte stattdessen diese Adressen ins Navi eingeben und aufgrund der hohen Nachfrage an Parkplätzen etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde extra einplanen:

Hellgrundweg 50, Parkplätze ROT, GRAU und den VIP-Parkplatz BLAU

Schnackenburgallee 112, Parkplätze WEISS und GELB

Die Parkplätze kosten ca. neun Euro.

Der Veranstalter weist allerdings darauf hin, dass es ratsam ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Diese tendieren dazu, an Veranstaltungstagen sehr voll zu werden, weshalb auch hier extra Zeit eingeplant werden sollte. Besucher:innen haben hier folgende Möglichkeiten.

Mit der S-Bahn: Vom Hauptbahnhof mit der S3 Richtung Pinneberg oder mit der S21 Richtung Elbgaustraße bis zur Haltestelle Stellingen/Arenen. Von dort geht’s entweder mit dem Shuttlebus oder in 10 bis 15 Minuten zu Fuß zur Arena.

Vom Hauptbahnhof mit der S3 Richtung Pinneberg oder mit der S21 Richtung Elbgaustraße bis zur Haltestelle Stellingen/Arenen. Von dort geht’s entweder mit dem Shuttlebus oder in 10 bis 15 Minuten zu Fuß zur Arena. Mit dem Bus: Mit der Linie 22 (S-Blankenese – U-Kellinghusenstr.) bis zur Haltestelle „Hellgrundweg/Arenen“ oder mit der Linie 180 (S-Holstenstr. – S-Stellingen – Arenen) bis zur Haltestelle „Am Volkspark“.

Alle Veranstaltungstickets der Barclays Arena enthalten ein Ticket für alle Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrs Verbund (HVV) für den gesamten Tag des Events.

Wetter

Das Wetter in Hamburg ist aktuell durchwachsen. Während es tagsüber bewölkt bei bis zu 8 Grad bleibt und auch mit einigen Schauern zu rechnen ist, wird am Abend kein Regen erwartet. In der Nacht zum 22. November werden Tiefsttemperaturen von bis zu -2 Grad erwartet. Wer sich für eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß entscheidet, sollte also vorsichtshalber eine dicke Jacke mitnehmen.