Fein, dass Noel Heroux und Jessica Zambri auch nach langjähriger Ehe den Sinn für Selbstironie nicht verloren haben: Für ihr neues Album wählten sie, nach zwei Jahren Schuftens, den Titel I’VE TORTURED YOU LONG ENOUGH. Auch fein, dass so zumindest die personellen Verhältnisse geklärt sind. Denn soundtechnisch mag sich das US-Duo auch auf Platte Nummer zwei nicht entscheiden, was es sein will: Ein Update der Kills ohne die knirschlederne Buhu-wir-sind-fies-Attitüde? Die Retter des redlichen Alternative? Gesetzlose Grenzgänger?

I’VE TORTURED… bewegt sich zwischen okayem Midtempo-Indie („J.Z.O.K.“), schwebenden Synthienummern (das Titelstück) und klassischer Gitarrenballade („How I Love You“), bleibt auch bei gelegentlichen Exzentrik-Ausbrüchen dem Pop verpflichtet – und doch steht die Platte, die einen durch Eigenständigkeit und Mut überzeugt, noch aus. Kommen wird sie bestimmt: Zambri und Heroux scheinen sich ja bestens zu verstehen.

https://www.youtube.com/watch?v=yEUCiS-skEc Video can’t be loaded: Mass Gothic – J.Z.O.K. [OFFICIAL VIDEO] (https://www.youtube.com/watch?v=yEUCiS-skEc)

Keine Zeit, den nächsten Plattenladen zu besuchen?

Mass Gothic – I’ve Tortured You Long Enough jetzt bei Amazon.de bestellen