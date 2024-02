Boygenius kündigen während ihres „letzten“ Konzerts eine Pause an

Die Indie-Band soll sich angeblich eine Auszeit von unbestimmter Länge nehmen.

Am Donnerstagabend (01. Februar) sollen Boygenius während eines Konzerts in Los Angeles eine Pause verkündet haben. Laut Berichten von „Music-News.com“ habe ein:e Konzertbesucher:in auf X das Konzert live getwittert und erklärte in diesem Zuge in einem Post, dass sich die Supergroup „für die absehbare Zukunft“ verabschieden würde.

Boygenius kündigen letztes Konzert an

Das Trio, bestehend aus Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker, spielte im Vorfeld der Grammys ein „geheimes“ Konzert vor einem kleinen Publikum. Laut dem X-Account @boygeniussource habe Dacus währenddessen verkündet, dass es sich mit dem Auftritt um ihren letzten handeln würde, „und wir fühlen es“, fügte sie dem hinzu. Später hätte das Indie-Rock-Bandmitglied ihren letzten Song angekündigt, was Julien mit „nicht für immer“ kommentierte. Boygenius haben sich bislang noch nicht zu der angeblichen Pause geäußert.

Die Band sind in diesem Jahr für sechs Grammys nominiert, darunter für das Album des Jahres und das beste alternative Musikalbum für THE RECORD. Außerdem sind sie für die Platte des Jahres, die beste Rock-Performance und den besten Rock-Song für ihren Track „Not Strong Enough“ nominiert. Die Musikverleihung findet am 04. Februar in Los Angeles statt.