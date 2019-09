One True Pairing One True Pairing

Nein, eine wohldosierte Singer/Songwriterplatte, die die eigene Geschichte in Reihen der wunderbaren wie wunderlichen Wild Beasts reflektierte, sollte das hier nicht werden. Deren Bassist und Sänger Tom Fleming musste nach dem Ende der Band erst einmal den Kopf für Neues freikratzen, und dabei sollte der Gedanke helfen, dass es sicher nicht nur die eine perfekte Beziehung im (Band-)Leben eines Menschen gibt.

Über relativ weite Strecken ist ONE TRUE PAIRING tatsächlich das Rockalbum geworden, das Fleming angekündigt hat. Und zwar ein Rockalbum, das Bruce Springsteen (ca. BORN IN THE USA) und Bryan Adams im Geiste mitnimmt und schwer wummernde Synthies draufpackt.

Fleming singt – mit Verlaub – wie eine Karikatur vom Boss, er kurvt hochemotional durch Stationen seines Seins, sucht nach einem Strohhalm im hoffnungslos verirrten Brexitannien. Ja, das ist der aggressivste Fleming, den wir bisher gehört haben, er ballert mit Gitarren und Synthies bisweilen befreiend um sich, es mag ein Werk aufrechter Frustration sein, die Gitarren sind, was man früher „knackig“ nannte, aber einen Song, den man noch einmal hören möchte, habe ich auf diesem Solo-Debüt nicht vernommen.

