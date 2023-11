Ridley Scotts Napoleon: Wann wird er im Stream verfügbar sein?

Der „Directors Cut“ soll exklusiv auf Apple TV+ erscheinen, alle Infos zum Heimkino-Debüt hier.

Am Donnerstag, den 23. November, feierte Ridley Scotts lang erwarteter Film „Napoleon“ Premiere in den deutschen Kinos. Der Streifen, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als historischer Feldherr Napoleon Bonaparte, wird nach seiner Zeit in den Filmpalästen auch im Stream bei Apple TV+ verfügbar sein. Wann das sein könnte und was an der digitalen Fassung so besonders sein wird, erfahrt ihr hier.

Die offizielle Zusammenfassung betont, dass Napoleon in diesem Film als Hauptfigur in einem beeindruckenden Action-Epos dargestellt wird, das seinen Aufstieg und Fall als legendärer französischer Kaiser in allen Details beleuchtet. Unter der Regie des renommierten Filmemachers Ridley Scott bietet der Film eine eindrucksvolle Kulisse. Dabei wird der unaufhaltsame Aufstieg von Bonaparte zur Macht durch das Prisma seiner fesselnden, aber auch instabilen Beziehung zu seiner einzigen wahren Liebe Josephine eingefangen. Der Film gibt zudem Einblicke in seine visionären, militärischen und politischen Strategien, die vor dem Hintergrund aufregender Kampfszenen präsentiert werden.

Trailer zu „Napoleon“

Ins Kino oder auf den Stream warten?

Während bei vielen Filmen das Kinoerlebnis oftmals als besser und wertvoller angesehen wird, könnte es bei „Napoleon“ anders sein. Ridley Scotts Filme sind dafür bekannt, dass sie in der Directors Cut Fassung noch besser werden, und so ist es auch hier zu erwarten. Der Filmemacher willigte ein, den historischen Streifen als Kinofassung auf 157 Minuten zu kürzen. Apple TV+ war hingegen bereit, ihn später exklusiv in der vierstündigen Originalfassung anzubieten. Aktuelle Rezensionen des Films sind zwar größtenteils positiv ausgefallen, zeigen jedoch auch, dass die gekürzte Kino-Fassung etwas abgehakt wirkt – was bei einer Kürzung von 90 Minuten nicht allzu verwunderlich ist.

Ein Datum für den Streaming-Start des historischen Streifens gibt es bis jetzt nicht, auch steht noch nicht fest wie lange „Napoleon“ auf den Leinwänden zu sehen sein wird. Aktuell wird geschätzt, dass eine Veröffentlichung Anfang März 2024 realistisch sein könnte. Damit bestünde genug zeitlicher Abstand zum Kino-Film, jedoch würde es noch vor den Oscar-Verleihungen passieren.