Rock am Ring und Rock im Park 2024: Tickets werden nächste Woche teurer

Die aktuelle Preisstufe gilt nur noch wenige Tage.

Vom 07. bis 09. Juni finden erneut die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park statt. Wer noch keine Tickets gesichert hat, sollte sich jetzt vielleicht beeilen. Die nächste und somit teurere Preisstufe gibt es ab nächster Woche.

Ab Montag, den 04. März, starten die beiden Festivals am Nürburgring und in Nürnberg mit den neuen Preisen. Das Weekend Ticket für Rock am Ring gibt es dann für 249€ statt den 229€, die es aktuell noch kostet. Und auch für Rock im Park muss man ab nächster Woche 20€ mehr einplanen. Dann kostet das Ticket inklusive Camping/ Parken nämlich 299€ statt 279€. Dies kündigten die Veranstalter:innen auch auf Instagram an.

Instagram-Post zur neuen Preisstufe:

Als die Headliner der diesjährigen Zwillingsfestivals wurden bereits Green Day, Die Ärzte und Måneskin angekündigt.