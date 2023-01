Sänger und Gitarrist von Television: Tom Verlaine ist tot

Tom Verlaine, Sänger und Gitarrist der Punk-Band Television ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Jesse Paris Smith, die Tochter von Patti Smith, bestätigte am Samstag (28.01.) gegenüber Rolling Stone den Tod des Musikers – demnach sei er nach „kurzer Krankheit“ verstorben. „Er starb friedlich in New York City, umgeben von engen Freunden. Seine Vision und seine Fantasie werden uns fehlen“, so Smith.

„Dies ist eine Zeit, in der alles möglich schien“, erklärte auch Patti Smith in einer Würdigung auf Instagram, die ein Foto von ihr und Verlaine enthielt. „Farewell Tom, aloft the Omega.“

Auch Thurston Moore und Flea gehörten zu den ersten Kollegen, die sich zum Tod Tom Verlaines in den sozialen Medien äußerten.

Went by the book stalls outside Strand yesterday thinking I’d see you as usual, have a smoke, talk about rare poetry finds for a couple of hours, downtown NYC racing by our slow meditations on music, writing – gonna miss you Tom. TV Rest In Peace. — Thurston Moore (@nowjazznow) January 28, 2023

Zum Leben von Tom Verlaine

Verlaine wurde als Thomas Miller geboren – seinen Künstlernamen entlehnte er dem französischen Dichter Paul Verlaine. Mit Schulkamerad und späterer Punk-Ikone Richard Hell gründete er seine ersten Bands, darunter auch die kurzlebige Band Neon Boys, bevor sie 1973 gemeinsam mit Gitarrist Richard Lloyd Television ins Leben riefen.

Als Hell die Band verließ, entwickelte das Duo einen innovativen Gitarrensound, der Punk und Jazz-Elemente vereinte. Bis heute zählt ihr Album „Marquee Moon“ zu den legendärsten Alben jener Zeit.

listened to Marquee Moon 1000 times. And I mean LISTENED, sitting still, lights down low taking it all in. awe and wonder every time. Will listen 1000 more. Tom Verlaine is one of the greatest rock musicians ever. He effected the way John and I play immeasurably. Fly on Tom. — Flea (@flea333) January 29, 2023

Nach einem weiteren gemeinsamen Album entschied sich Verlaine, solo sein Glück zu versuchen. 1979 erschien sein selbstbetiteltes Soloalbum, auf dem auch der Song „Kingdom Come“ zu hören ist. Dieser wurde ein Jahr später von David Bowie für dessen 1980er LP „Scary Monsters & Super Freaks“ aufgenommen.