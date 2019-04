Say Yes Dog zeigen neues Video zu „Lies“

Say Yes Dog haben die zweite Single „Lies“ aus ihrem neuen Album VOYAGE veröffentlicht. Passend zum neuen Song gibt es ein Video, in dem ein bärig-bärtiger Kerl im Trainingsanzug zu den elektronisch angehauchten Indie-Klängen des Songs tanzt.

VOYAGE soll am 10. Mai erscheinen. Bereits vergangenen März hatte die Band ein Live-Video zur ersten Singleauskopplung „Deep Space“ veröffentlicht.

Say Yes Dog auf Deutschlandtour 2019 – hier die Termine:

24.04. Hamburg – Große Freiheit

26.04. Hannover – Capitol

27.04. Münster – Sputnikhalle

11.05. Bielefeld – Ausgehen mit Freunden

12.05. Heidelberg – Queer Festival

17.05. Freiburg – Ahoii Festival

31.05. Dresden – Eurovercity

03.08. Diepholz – Appletree Garden Festival

04.08. Varel – Watt En Schlik Festival

18.-21.9. Hamburg – Reeperbahn Festival

2015 veröffentlichte die deutsch-luxemburgische Band ihr Debütalbum PLASTIC LOVE. Ihre erste EP war zwei Jahre zuvor notgedrungen aus einer spontanen Idee heraus entstanden: Um an eins der heißbegehrten Tickets für das Fusion Festival zu gelangen, bewarben sich die drei Freunde mit einem selbstproduzierten Clip als Band – mit Erfolg. Um auf der Bühne dann auch genügend Songs zum Besten geben zu können, schrieben sie in kürzester Zeit A FRIEND, das 2012 erschien.

