Sequel von „Forrest Gump“ wurde wegen des 11. Septembers gestoppt

Neuerscheinungen

Mit Stella Donnelly, Sasami, Howe Gelb und Ferris MC: Diese 10 Alben sind diese Woche erschienen

Diese Woche sind unter anderem die neuen Alben von Flight Of The Conchords, Foals, Alice Phoebe Lou und E.B. The Younger erschienen. Hier sind unsere Rezensionen, Hörproben inklusive.