Foo Fighters: 101 Drummer*innen spielen „My Hero“ zu Ehren von Taylor Hawkins

Am 25. März 2022 ist Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins in Bogota überraschend verstorben. Genau ein Jahr nach dem Verlust für die Rockwelt hat die belgische Band The Black Box Revelation im „Sportpaleis“ in Antwerpen eine Tribut-Show für ihn gespielt, unterstützt von 100 belgischen Schlagzeuger*innen. Dort wo die Foo Fighters am 11. Juni 2018 ihr bisher letztes Belgien-Konzert gaben, coverten sie gemeinsam „My Hero“. Mit vollem Erfolg.

2015 hatten 1000 italienische Fans eine ähnliche Idee umgesetzt, wenn auch mit einem weniger ernsten Anlass. Im Rahmen der Aktion „Rockin’1000“ spielten 1000 Musiker*innen den Song „Learn to Fly“. Allerdings ohne eine einzelne Band im Mittelpunkt und mit Überbesetzungen an allen Variablen der musikalischen Gleichung. Sie konnten die Foo Fighters so erfolgreich motivieren, ein Konzert in der italienischen Kleinstadt Cesena zu spielen.

„My Hero“ ist ein Stück, dessen Rhythmus wohl auf ewig mit seinem ursprünglichen Interpreten verbunden bleiben wird. Diese Besonderheit festigte die Gruppe um Dave Grohl beim letztjährigen Tribut-Konzert für ihren Hintermann in London noch einmal. Speziell für diesen Titel überließen sie in ihrer Show, die eine ganze Reihe berühmter Schlagzeuger*innen die Möglichkeit gab, auf eigene Weise Abschied zu nehmen, Hawkins‘ Sohn Shane die Sticks.

Im Sommer dieses Jahres geht die Formation, eventuell unterstützt durch die Schlagzeuger Matt Cameron und Atom Willard, auf Festival-Tour. Unter anderem werden sie am 2. und 4. Juni bei Rock am Ring und Rock im Park zu sehen sein.