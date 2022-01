Single-Release: Eli Preiss begibt sich in ihr nächstes „LVL UP“

Foto: Mom I Made It / Universal Music GmbH, Schenkel. All rights reserved.

Eli Preiss träumt vom nächsten Level – so wie es aussieht, hat sie die nächste Weiche dafür schon gestellt. Die Single „LVL UP (prod. Tschickgott)“ wird in einer bunten Videospieloptik präsentiert und knüpft an das Spiel des Lebens an.

Seht und hört hier den neuen Song:

Einige von euch mögen die Wiener Rapperin und Sängerin vielleicht durch ihre Singles „Danke Mami“, „Nimmasatt“ oder „Wie ich bleib“ kennen. 2018 sang Eli Preiss noch auf Englisch. Seit 2020 aber ausschließlich auf Deutsch. Einzuordnen ist Eli Preiss in den Genres New Wave Deutschrap und R’n’B. 2021 erkämpfte sich die Künstlerin ihren Weg in etliche Artikel und Watchlists über deutschsprachige Newcomer*innen.