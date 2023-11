So reagiert das Internet auf den neuen Beatles-Song „Now And Then“

„Überwältigend emotional“, „in Tränen ausgebrochen“ und „Was für ein Vergnügen“: In den sozialen Netzwerken wird der neue Beatles-Song teils sehr emotional aufgenommen.

Einen neuen Beatles-Song bekommt man definitiv nicht jeden Tag zu hören – am 2. November 2023 gab es diese besondere Gelegenheit wohl zum letzten Mal. An diesem Tag erschien nämlich der letzte, mithilfe von Künstlicher Intelligenz fertiggestellte Song „Now And Then“. Das Internet reagiert begeistert auf die Neuveröffentlichung.

„Ich bin buchstäblich in Tränen ausgebrochen, als ich Johns Stimme bei ‚Now And Then‘ hörte. Mein Gott! Ich habe gerade die Veröffentlichung eines neuen Beatles-Songs im Jahr 2023 erlebt, des letzten Beatles-Songs. Was für ein absolutes Privileg und ein historischer Tag in der Musik. Ich liebe die Beatles so sehr. SO sehr. Die Beatles sind für immer“, zeigt sich ein Twitter/X-User emotional.

„Heute Morgen habe ich mir als Erstes ‚Now & Then‘ von den #Beatles angehört. War es der Rocker, den ich mir erhofft hatte? Nein. War es eine ergreifende Reflektion dessen, wo John war, als er die Vocals aufnahm? Ja. Hat es mich zum Weinen gebracht? Auf jeden Fall. Der Text war, in Anbetracht dessen, was passiert ist, vorausschauend“, schreibt eine Frau.

Ebenfalls überschwänglich reagiert dieser Nutzer der Kurznachrichtenplattform: „Es gibt nichts zu sagen oder hinzuzufügen, was nicht schon gesagt wurde, aber was für eine Freude ist es, diesen neuen Beatles-Song zu haben. Was für ein Schatz. Überwältigend emotional. Eine schöne Art, die Tür zur wichtigsten Band aller Zeiten zu schließen“

Beatlemania-Feeling auf Twitter

Kurz vor der Veröffentlichung stiegen bei einer Person Beatlemania-Gefühle hoch: „Ich zittere buchstäblich vor Aufregung… haben sich die ursprünglichen Beatles-Fans in den 60er Jahren auch so gefühlt, als die Beatles eine neue Single herausbringen wollten?“

„‚Now & Then‘ von den Beatles ist wunderschön. Was für ein unerwartetes, aber wunderbares Ende der unglaublichen Diskographie der Beatles. Was für ein Vergnügen, eine neue Veröffentlichung der Beatles zu erleben. Etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es in meinem Leben erleben würde“, schwärmt ein Fan.

„Merkt euch das Datum: 2. November 2023. Der Tag, an dem der letzte Beatles-Song veröffentlicht wurde, einer der größten historischen Momente in der Musikindustrie . Die letzte Hommage von den Beatles an die Beatles. Der letzte Liebesbrief von Paul, Ringo, George und John an John, Paul, George und Ringo“, schreibt eine Person.