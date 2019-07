Songpremiere: Hochzeitskapelle kündigen mit „Sonido Amazonico“ neues Album an

Die Rumpeljazz-Band Hochzeitskapelle veröffentlicht mit ihrem neuen Song „Sonido Amazonico“ nicht nur den perfekten Sommersoundtrack, sondern kündigt im gleichen Atemzug außerdem ihr neues Album IF I THINK ABOUT LOVE an. Das dritte Album der Band soll am 13. September erscheinen.

„Sonido Amazonico“ im Stream hören:

Hochzeitskapelle wurden 2012 anlässlich der Hochzeitsfeier ihres Schlagzeugers Markus Acher (The Notwist) gegründet und bestehen neben diesem aus Evi Keglmaier, Mathias Götz, Micha Acher (The Notwist) und Alex Haas. Ihre Musik stellt nicht nur einen Mix aus vielerlei internationaler Einflüsse dar, sondern hat außerdem eine bunte Instrumentmischung aus Bratsche, Tuba, Trompete, Posaune, Banjo, Schlagzeug und ein bisschen Harmonium zu bieten.

Anzeige

Hochzeitskapelle live — hier sind die Termine:

24. Juli 2019, Resi-Abschiedsfest im Münchner Residenztheater

9. August 2019, Stereostrand Festival 2019 in Aichach

THE WORLD IS FULL OF SONGS, das Debütalbum der Band, erschien 2016 bei Gutfeeling Records. 2018 folgte dann WAYFARING SUITE, das Hochzeitskapelle mit dem japanischen Musiker Kama Aina aufnahmen.