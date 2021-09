SSIO droppt überraschend sein neues Album (Stream)

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Ursprünglich sollte DAS NEUE ALBUM von SSIO schon im Jahr 2020 released werden, dann stand der 20. August im Raum und zuletzt sollte das Album am 17. September herauskommen. Nun scheint dem Künstler die Warterei selbst genervt zu haben. Auf Instagram kündigte er Mittwoch an, sein Album noch in der Nacht vom 8. auf den 9. September zu veröffentlichen. Diesmal hielt der Rapper sein Wort.

Auf Instagram erklärte SSIO: „Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Ich werde mein Release vorziehen und heute Nacht um 00 Uhr erscheint „DAS NEUE ALBUM“. Es wird keine Box, Vinyl oder CD geben.“

Der MESSIOS-Nachfolger ist 12-Track stark und bietet Features mit Farid Bang, Xatar, Kalim und FGUN $haki. Das Cover zeigt einen CD-Rohling mit dem handgeschriebenen Titel DAS NEUE ALBUM – Erinnerungen an Kanye Wests YEEZUS und System Of A Downs STEAL THIS ALBUM werden wach. Gleichzeitig mit dem Album erschien das Musikvideo zu „Moncler“ mit Kalim, dort rappen die beiden über unnötige Modehypes und Blender.

Auf Instagram teilte der Rapper Mittwoch einen kurzen Clip mit dem Intro des Albums. Dort sind zunächst 12 Emojis von schwangeren Frauen zu sehen, genau wie bei dem Cover von Drakes CERTIFIED LOVER BOY. Im Hintergrund sagt SSIO die Namen von bekannten Frauen, deren Gesichter sich dann in jeweils einem der Emojis wiederfinden, darunter: Shirin David, Loredana, Juju, Visa Vie, Nura und Kanzlerin Angela Merkel.

Insgesamt sind fünf Tracks des Albums vorab veröffentlicht worden. So erschien bereits im Oktober 2020 der Song „TBC“, im Dezember „FLEBIX“ mit Xatar, „Beinchen“ im Januar, „Kabul Drive By“ mit FGUN $haki im Februar und „Clubhouse“ mit Farid Bang im März.

Tracklist von SSIOs DAS NEUE ALBUM:

Du Hu… TBC Telegram Beinchen Moncler feat. Kalim Zwanni Ich glaub dir nicht feat. Xatar Summi FLEBIX feat. Xatar Kabul Drive By feat. FGUN, $haki Clubhouse feat Farid Bang …rensohn

Mit seinem Album MESSIOS gelangte SSIO vor zwei Jahren auf den zweiten Platz der deutschen Charts.

Hört SSIOs neues Album DAS NEUE ALBUM hier im Stream: