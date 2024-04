Jennifer Garners und Ben Afflecks Kind outet sich bei Trauerfeier als nichtbinär

„Hallo, mein Name ist Fin Affleck“, begann die Beerdigungsrede.

Bereits 2018 haben sich Jennifer Garner und Ben Affleck nach 13 Jahren Ehe getrennt. Aus der Beziehung gehen drei Kinder hervor: Samuel (12), Fin (15) und Violet (18). Wobei ihr mittlerer Nachwuchs diesen Namen nicht immer getragen hat. Bis vor Kurzem hörte das Kind des ehemaligen Hollywood-Pärchens noch auf Seraphina Rose. Doch das soll ab jetzt der Vergangenheit angehören. Fin hat außerdem bekannt gegeben, keiner Geschlechtsidentität mehr angehören zu wollen.

Fin verkündete die Neuigkeiten bei einer Beerdigung

„Hallo, mein Name ist Fin Affleck“, soll die Rede auf der Beerdigung von Jennifer Garners Vater am Samstag (6. April) laut „DailyMail“ begonnen und damit die Namensänderung offiziell gemacht haben. Mit kurzrasierten Haaren und im Hosenanzug soll sich Fin Affleck in der Christ Church United Methodist im US-Bundesstaat West Virginia gezeigt haben, um dem Großvater, der am 30. März im Alter von 85 Jahren verstarb, die letzte Ehre zu erweisen.

Schon vor einigen Wochen gab es Anzeichen für die Namensänderung. Laut „DailyMail“ wurde Fin Affleck mit einem Rucksack gesichtet, auf dem „Fin“ eingraviert zu lesen war. Da die Trauerfeier auch via Facebook übertragen wurde, konnte Fin Affleck nun die Neuigkeiten rund um die neue Anrede sowie das Outing als nichtbinäre Person offiziell machen.

Ob der Spross von Jennifer Garner und Ben Affleck zukünftig mit den Pronomen they/them angesprochen werden möchte, ist allerdings nicht bekannt.