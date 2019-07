Taylor Swift veröffentlicht neue Single „The Archer“

Foto: Getty Images for Amazon, Kevin Mazur. All rights reserved.

Taylor Swift bei einem Auftritt im Juli 2019 in New York

Am 23. Juli 2019 hat Taylor Swift ihre neue Single „The Archer“ veröffentlicht. Produziert wurde das Lied von Jack Antonoff und erzählt von dem Kampf mit sich selbst innerhalb von romantischen Beziehungen. Der Song soll, so verriet Swift in einem Livestream, viel von ihrer persönlichen Verletzlichkeit preisgeben.

Damit folgt „The Archer“ den vorherigen Singles „ME“ und „You Need To Calm Down“ ihres neuen Albums LOVER, das am 23. August über das Label Republic Records erscheinen soll.

Bei dem neuen Album handelt es sich bereits um das siebte Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin. Swifts vorheriges Album REPUTATION erschien im November 2017 und erreichte in den USA dreifachen Platin-Status.

