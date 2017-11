Tegan & Sara veröffentlichen Musikvideo zu Hayley Williams’ Cover von „Nineteen”

Zum 10. Geburtstag ihres 2007 erschienenen Erfolgsalbums THE CON haben sich Tegan & Sara etwas Besonderes überlegt. Am 13. Oktober veröffentlichten die Schwestern das Album THE CON X: COVERS, für das 14 Musikerkolleginnen und -kollegen je einen Song ihres Albums covern.

Eine dieser Mitwirkenden war Hayley Williams von Paramore, die „Nineteen” in Angriff nahm. „Wir waren überwältigt von Hayleys Version. Irgendwie hat sie es geschafft, den Song noch trauriger zu machen”, sagte Sara.

Jetzt erscheint ein passendes Musikvideo von Hayley Williams’ Cover von „Nineteen”, das von der Animatorin Kristine Thune gestaltet wurde.

Sara schrieb auf ihrer Website über das Album THE CON X: COVERS: „When I hear another band or artist cover one of our songs it can be indescribable and pleasantly disorienting – creating hope where there was originally hopelessness or joy where there was only ever regret. A pop song can become a claustrophobic ballad, or an anguished confession might be transformed into a euphoric mantra. In some ways hearing someone else interpret something so familiar is a way to finally be freed from the personal history of the song and to hear it for the first time.”

Neben Hayley Williams und Ryan Adams sind auch Künstler wie CHVRCHES, City & Colour, Shura, Kelly Lee Owens und Mykki Blanco auf dem Cover-Album zu hören. Alle Einnahmen des Albums kommen der „Tegan & Sara Foundation” zugute, die sich für die LGTBQ-Community einsetzt.

Die Tracklist von Tegan & Saras „THE CON X: COVERS”:

1. Ruth B. – I Was Married

2. MUNA – Relief Next to Me

3. Shura – The Con

4. Mykki Blanco – Knife Going In

5. PVRIS – Are You Ten Years Ago

6. Ryan Adams – Back in Your Head

7. City and Colour – Hop a Plane

8. Kelly Lee Owens – Soil, Soil

9. Bleachers – Burn Your Life Down

10. Hayley Williams of Paramore – Nineteen

11. Sara Bareilles – Floorplan

12. Shamir – Like O, Like H

13. Trashique (GRIMES X HANA) – Dark Come Soon

14. CHVRCHES – Call it Off