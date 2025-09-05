„The White Lotus“: Drehort der vierten Staffel bekannt

Nach Hawaii, Italien und Thailand soll die nächste Staffel der Serie in Frankreich gedreht werden.

Dort wohnen, wo Superreiche ihre Sünden ausleben? In Frankreich wird das wohl bald der Fall sein. Die HBO-Erfolgsserie „The White Lotus“ hat den Drehort ihrer vierten Staffel festgelegt. Was bisher bekannt ist.

„The White Lotus“ geht in die nächste Runde

Mike White, Schöpfer und Produzent der Anthologie-Serie „The White Lotus“, hasst bekanntermaßen die Kälte. Das zeigen die Drehorte der letzten Staffeln: Hawaii, Italien, Thailand. Wie er in „Unpacking the Episode“ erklärte, solle sich die vierte Staffel der Serie vom Schaubild der „Wellen, die gegen Felsen krachen“ entfernen — Platz für weitere Morde sei in der fiktiven Luxus-Hotelkette des Regisseurs jedoch allemal.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zunächst waren die Produzenten von HBO mit der Stadt Wien im Gespräch, doch wegen Komplikationen mit Filmfördermitteln, die den Verhandlungsprozess in die Länge gezogen hätten, musste ein neuer Drehort gefunden werden. Nun gab das Hollywood-Newsportal „Deadline“ bekannt, dass sich die Macher:innen auf einen Drehort in Frankreich geeinigt hätten.

Genaue Standort-Details sind nicht bekannt, doch angesichts dessen, das Mike White und sein Team in den vergangene drei Staffeln mit der Luxus-Hotelkette „The Four Seasons“ zusammenarbeiteten, lässt sich der potentielle Drehort auf wenigstens drei Standorte einkreisen. Das Four Seasons gibt es in Paris, in den Alpen und an der Côte d’Azur, und da die österreichische Hauptstadt schon in Gesprächen war, kann man vorsichtig vermuten, dass die vierte Staffel im „White Lotus“-Resort gegebenenfalls in Paris stattfinden könnte. Bis ein offizielles Statement kommt, muss man sich jedoch mit Spekulationen zufrieden geben. Drehstart für die vierte Staffel wird 2026 sein, genaueres zu Ausstrahlung und Besetzung ist noch noch bekannt.

Luxuriöse Satire: Das ist „The White Lotus“

Unverschämte amerikanische Tourist:innen verbringen eine Woche in luxuriösen Resorts, hinter deren glitzernden Fassade gefährliche Intrigen lauern – das ist die wiederkehrende Erzählstruktur der Erfolgsserie. Der Spannungsbogen mündet stets in einem Desaster, getragen von scharfem Humor und subtiler Satire. Jede Staffel setzt dabei auf einen neuen Schauplatz, neue Figuren und ein neues Todesopfer.

Mike Whites gesellschaftskritische Anthologie-Serie feiert seit ihrer Erstausstrahlung in 2021 große Erfolge. Angefangen beim Titelsong der Show bis hin zum Cast sind Kritiker:innen fast durchweg begeistert. Die dritte Staffel, die erste ohne Publikumsliebling Jennifer Coolidge, erhielt zwar im Vergleich zu den vorigen Ausstrahlungen weniger Applaus, doch die dunkle Komödie genießt trotzdem große Beliebtheit unter den Zuschauer:innen.