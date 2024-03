„The Whole of the Moon“: Karl Wallinger ist tot

Wallinger war mehr als nur ein One-Hit-Wonder

Karl Wallinger ist tot. Der Musiker, bekannt als Sänger und Songschreiber von World Party, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Diese Nachricht wurde von seinem Publizisten bestätigt.

„Karl Wallinger, der walisischstämmige Musiker und Komponist, besser bekannt als die einzigartige Kraft hinter World Party, starb am Sonntag, den 10. März. Mit Songs wie „Ship Of Fools“, „Put The Message In The Box“ und „Is It Like Today?“ sowie der Magie von „She’s The One“ und „The Whole Of The Moon“ von den Waterboys war Wallinger seiner Zeit weit voraus und wurde 66 Jahre alt.“

„Karl hinterlässt eine liebevolle Familie, darunter Ehefrau Suzie Zamit, Sohn Louis Wallinger, Tochter Nancy Zamit und zwei Enkelkinder. Die Familie lädt Karls Freunde und Fans ein, ihre Gedanken auf seiner Facebook-Seite oder auf Instagram zu teilen.“

Wallinger wurde im Oktober 1957 in Prestatyn, Wales, geboren und besuchte das Charterhouse, ein englisches Internat, das auch die fünf Gründungsmitglieder von Genesis besuchten.(Wallinger arbeitete später mit Peter Gabriel an dessen „Big Blue Ball“-Projekt, obwohl die beiden Männer nicht zur gleichen Zeit auf der Schule waren).

In Wallingers erster Band, Pax – später Quasimodo – spielten zwei spätere Mitglieder von The Alarm, Dave Sharp und Nigel Twist. Wallinger verließ die Band und gründete World Party. Ihr Debütalbum „Private Revolution“ (1986) bot eine Mischung aus Soul und Folk, und der Einfluss von Prince, Bob Dylan, den Beatles, den Stones und den Beach Boys setzte sich auf „Goodbye Jumbo“ (1990) fort, einem gefeierten Album mit den Hits „Message In The Box“ (ein Top-40-Hit in Großbritannien im Juni 1990) und „Way Down Now“, das im selben Jahr die „US Billboard Modern Rock Tracks-Charts“ anführte.

Prince war begeistert vom Hit „The Whole of the Moon“, der von ihm handelt – und sollte den Song selbst covern.