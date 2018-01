The Vaccines melden sich mit „I Can’t Quit“ zurück

Nach fast drei Jahren Pause gibt es endlich etwas Neues von The Vaccines. Die Londoner Indie-Rock-Band hat nicht nur den Titel ihres neuen Albums COMBAT SPORTS bekannt gegeben, sondern auch eine neue Single mit auf den Weg gebracht.

„I Can’t Quit“ heißt das gute Stück und pendelt irgendwo zwischen verschrobenen The-Vaccines-typischen Riffs und einem Power-Pop-artigen Refrain (den man sich gut und gerne hätte sparen können). Aber hört selbst:

Das dazugehörige Musikvideo haben The Vaccines unverkennbar in Italien gedreht.

COMBAT SPORTS wird am 30. März erscheinen. Gegenüber dem NME sagte Sänger Justin Young, dass ihr viertes Album mehr an den Anfängen der Vaccines anknüpfe. Ob das so stimmt, bleibt abzuwarten.

Hier schon mal die Tracklist des neuen Albums von The Vaccines:

Put It On a T-Shirt I Can’t Quit Your Love Is My Favourite Band Surfing in the Sky Maybe (Luck of the Draw) Young American Nightclub Out On The Street Take It Easy Someone To Lose Rolling Stones