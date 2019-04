Tickets zu gewinnen: The Only Good System Is A Sound System

Der Name ist Programm: Mit dem Festival „The Only Good System“ würdigen die Kuratoren Maria Daiß und Pascal Jurt im Radialsystem und YAAM Berlin drei Tage lang die Kultur der Sound Systems. Die mobilen Clubs wurden in den 1950er-Jahren in Jamaika erfunden und waren wegweisend für die Entwicklung verschiedenster Musikstile. Über fette Reggae-Bässe sprach der selector live zum Beat in einer Art rhythmischen Sprechgesang. Dieses so genannte toasting wurde zum Vorläufer des heutigen Rap.

Mit Electro, Techno und House erweiterten die Sound Systems seit den Neunzigern ihr Repertoire. Verbindendes Element blieb aber immer der dröhnende Bass, den man nicht nur hören, sondern fühlen muss.

Kooperation

„It hits you, but you feel no pain, instead, pleasure. This is the visceral experience of audition, to be immersed in an auditory volume, swimming in a sea of sound, between cliffs of speakers towering almost to the sky, sound stacked up upon sound„, schreibt der Kulturwissenschaftler Julian Henriques in seinem Standardwerk „Sonic Bodies. Reggae Sound Systems, Performance Techniques, and Ways of Knowing.“ Er wird neben der jamaikanische Feministin Carolyn Cooper, Pop-Kritiker Diedrich Diederichsen und anderen Teil des Panel-Programms sein.

Doch natürlich geht es vor allem darum, die BesucherInnen im Sound schwimmen zu lassen. Mit KünstlerInnen wie dem Londoner Kevin Martin aka The Bug, Le1f, Sarah Farina und Perera Elsewhere erforscht „The Only Good System“ die Geschichte und Gegenwart von Bass Culture.

The Only Good System Is A Sound System

19. bis 21. April 2019

Line-Up: The Bug feat. Miss Red & Flowdan, Equiknoxx live (Gavsborg & Time Cow), Nik Nowak, Mark Ernestus w/ Tikiman, Jay Glass Dubs, Ikonika b2b Scratcha DVA, Bullwackie, Wayne Jarrett, KEMAL, DJ Pete, Mr. Mitch, Grandmixxer, Sarah Farina, OSSIA, Orson & Hops, Perera Elsewhere, Milton Henry, Claudette Brown, Arthur, Uta, Clara, Infinite Livez, Awa Khiwe, She’s Drunk, Ché & ALI. Keys, Le1f, Ashley Tamba, Richie M.I.K., Julian Henriques, Diedrich Diederichsen, Ellen Köhlings, Pete Lilly, Lisa Blanning, Carolyn Cooper, Klaus Walter, Hanna Bächer

Tickets: Tagesticket etwa 16€

Radialsystem, YAAM

Berlin