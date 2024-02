Usher kündigt exklusive Deutschland-Show an – Presale startet bald

Usher kommt für ein Konzert nach Berlin – Tickets sind demnächst im Vorverkauf erhältlich.

Usher zählt zu den gefragtesten Stars der Welt – und der Künstler hat zuletzt auch mit seiner eindrucksvollen Halbzeit-Performance beim Super Bowl gezeigt, warum das so ist. Seine zweijährige Las Vegas Residency mit 100 Shows war ein voller Erfolg und auch die achttägige Showreihe im Pariser La Seine Musical konnte die Zuschauer überzeugen. Nun kehrt Usher erneut nach Europa zurück und kommt auch für ein exklusives Deutschlandkonzert am 1. Mai 2025 in die Berliner Uber Arena. Prio-Tickets im Presale sind bereits ab heute (20.02.) erhältlich. Der offizielle Vorverkauf startet allerdings erst am Donnerstag (22.02.).

Usher: Weitere Shows weltweit angekündigt

„Europa, seid ihr bereit?“, fragt Usher in seiner Tourankündigung. „Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und der riesigen Nachfrage nach Shows in Nordamerika freue ich mich, euch mitzuteilen, dass ich auch zu euch kommen werde – für Shows in London, Paris, Amsterdam und Berlin. Diese Tour ist sowohl eine Feier der letzten 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft. Wir fangen gerade erst an!“, so Usher weiter. Usher wird anlässlich seines 30-jährigen Karriere-Jubiläums auch Songs aus „Coming Home“ performen. Das neunte Studioalbum des Künstlers wurde am 9. Februar veröffentlicht.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete, achtfache Grammy-Preisträger trat in der Super Bowl LVIII Halbzeitshow mit Gästen wie Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon, H.E.R., Will.i.am und Jermaine Dupri auf und sang ein Medley aus Hits wie „Caught Up“, „U Got It Bad“, „Love In This Club“ und „Yeah!“. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Super Bowl hat Usher nun auch seine Tour in Nordamerika auf fast 60 ausverkaufte Abende verlängert.

Usher live in Deutschland

01.05.2025 Berlin Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena)

Ab dem 20.02. um zwölf Uhr sind Prio-Tickets für 48 Stunden über den Online-Presale von RTL+ und auch bei der Telekom erhältlich. Zudem wird es einen Ticketmaster-Presale geben, der am 21.02. um zehn Uhr startet. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist der 22.02. um zwölf Uhr.